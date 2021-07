Nuoto, Simona Quadarella ha un virus influenzale. Non è Covid-19, ma deve rinviare la partenza per Tokyo

Simona Quadarella non è riuscita a partire alla volta di Tokyo nella giornata di ieri, come invece era da programma. Come riporta il Corriere dello Sport, la nuotatrice italiana, infatti, è rimasta a terra a causa di una fastidiosa influenza dovuta a un virus e che le sta causando anche alcuni problemi gastrointestinali. Non si tratta di Covid-19, visto che il tampone ha dato esito negativo, ma è uno sgradevole contrattempo che complica il percorso di preparazione alle Olimpiadi, che inizieranno venerdì 23 luglio.

La romana effettuerà altri due test molecolari a 96 e 72 ore dalla nuova partenza, che è da fissare nuovamente nei prossimi giorni. Si tratta di una sgradita notizia, perché la 22enne è una delle carte più pregiate della nostra spedizione a cinque cerchi. La Campionessa del Mondo dei 1500 metri e argento iridato sugli 800 ha tutte le carte in regola per salire sul podio in entrambe le specialità e la sua marcia di avvicinamento ai Giochi era stata interessante, condita dai tre titoli conquistati agli ultimi Europei. Si tratta della sua prima partecipazione alle Olimpiadi.

Un intoppo che si aggiunge a quello di Gregorio Paltrinieri, il quale sta recuperando dalla mononucleosi. Il Campione Olimpico dei 1500 metri si trova a Livigno per completare la preparazione e salirà sull’aereo per il Sol Levante il prossimo 23 luglio, due giorni dopo rispetto a Federica Pellegrini. Ieri sul volo Alitalia sono saliti 28 nuotatori, 26 azzurri del cannottaggio e 9 velisti. Le prossime partenze dell’Italia Team sono in programma il 16 luglio.

Foto: Lapresse