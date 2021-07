Soddisfazione e un pizzico di amaro in bocca. Sono un po’ contrastanti le sensazioni di Thomas Ceccon al termine della Finale dei 100 dorso uomini, gara valida per le Olimpiadi di Tokyo.

Nell’Aquatics Centre l’azzurro ha fatto il massimo che poteva, realizzando il suo best time e migliorando il primato italiano che gli apparteneva. Un passaggio in 25″54 per lui e un grande ritorno da 26″76 dove sono mancati però 11 centesimi per prendersi il bronzo, ad appannaggio dell’americano Ryan Murphy (52″19), tra i mostri sacri di questa specialità e oro a Rio.

52″30 il crono del veneto che, da questo punto di vista, non ha nulla da recriminare, ma ovviamente la medaglia così vicina lascia quel retrogusto d’amarezza. Per la cronaca, si è materializzata una doppietta russa, con il meno accreditato Evgeny Rylov che, facendo il numero in Finale, ha vinto l’oro con il nuovo primato continentale di 51″98, a precedere il connazionale Kliment Kolesnikov (52″00) e appunto Murphy.

Rivedremo Ceccon nelle batterie dei 100 stile libero e chissà se anche su questa distanza non ci stupisca…

Foto: LaPresse