Alle 19.09 locali (12.09 italiane) Federica Pellegrini sarà sui blocchetti di partenza della heat n.3 dei 200 stile libero. Prende il via la sua quinta Olimpiade, lei che aveva cominciato il suo percorso nel lontano 2004, conquistando l’argento ad Atene (Grecia) in questa specialità quando di anni ne aveva appena 16.

Una carriera densa di successi, con qualche battuta d’arresto in chiave olimpica, tenuto conto di un bottino di medaglie decisamente inferiore rispetto a Mondiali ed Europei. Ecco che Federica, in qualità di campionessa del mondo in carica della distanza, cercherà di chiudere al meglio possibile la sua carriera nel contesto a Cinque Cerchi a Tokyo.

Le lacrime per aver centrato il pass, dopo le sofferenze e la paura del Covid, hanno reso Pellegrini ancor più determinate nel raggiungimento del traguardo. Certo, la sfida è molto impegnativa visto che lei, classe ’88, deve fare i conti con una Next Gen molto molto qualificata e difficile da battere. Avversarie tostissime come l’australiana Ariarne Titmus e l’americana Katie Ledecky possono far paura, ma l’azzurra entrerà in acqua con la voglia di lottare, consapevole di aver fatto tutti i passi necessari per arrivare in Giappone al meglio della condizione.

Si sogna una chiosa d’autore, anche se un posto nell’elite la fuoriclasse di Spinea già ce l’ha.

Foto: LaPresse