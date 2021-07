Triathlon, Olimpiadi Tokyo: il norvegese Kristian Blummenfelt fa il vuoto, 37° Gianluca Pozzatti

Il primo oro di giornata alle Olimpiadi di Tokyo arriva dal triathlon, con l’individuale maschile: titolo per Kristian Blummenfelt (Norvegia), argento di Alex Yee (Gran Bretagna), bronzo per Hayden Wilde (Nuova Zelanda). In casa Italia 37° Gianluca Pozzatti e 39° Delian Stateff.

Come di consueto non bastano 1500 metri a nuoto e 40 km di ciclismo a fare la differenza, se non per quanto concerne la cosiddetta selezione naturale, ossia con i più lenti che perdono la coda del gruppo: davanti a decidere la lotta per le medaglie sono i 10 km di corsa finali.

Gran lavoro del britannico Alex Yee, che impone un ritmo altissimo scremando il gruppo fino a ridurlo a sei unità, poi sale in cattedra il norvegese Kristian Blummenfelt, che aumenta ancora e si porta dietro il britannico ed il neozelandese Hayden Wilde, decidendo così i medagliati.

Poco dopo però viene deciso anche il colore delle medaglie: ultimo giro ad un ritmo folle del norvegese che fa il vuoto e vola da solo verso l’oro in 1:45’04”, dietro Yee è argento ad 11″ dopo aver staccato Wilde, che si tinge di bronzo a 20″. Mai davanti gli azzurri: 37° Gianluca Pozzatti a 4’10”, 39° Delian Stateff a 4’56”.

