Gabriele Detti fallisce per un soffio l’approdo alla finale degli 800 sl delle Olimpiadi di Tokyo. Il nuotatore azzurro ha chiuso con il tempo di 7:49.47, finendo alle spalle del connazionale Gregorio Paltrinieri che, con l’ottavo tempo complessivo, strappa il pass con il crono di 7:47.73. Un andamento ben poco incoraggiante per i due nostri alfieri che, anche nel caso del livornese, conferma come la migliore condizione fosse davvero lontana rispetto al Tokyo Aquatics Centre.

Il commento di Gabriele Detti a fine batteria è laconico: “Sono stanchissimo – ammette ai microfoni di Raisport – C’è poco da dire, ho fatto una fatica abominevole, sin dal primo metro. Diciamo che ho completato una prova in linea con gli ultimi due anni, purtroppo. Ora non mi rimane che concentrarmi sull’ultima fatica di quest’anno con le gare di Roma (campionati italiani ndr)”.

Il nuotatore livornese è amaro nelle sue parole vista una Olimpiade sicuramente al di sotto delle sue possibilità, ma prova a guardare con fiducia al futuro. “Dopo Roma mi prenderò una vacanza, quindi da settembre mi rimetterò a lavorare a testa bassa. Peccato, capita ogni tanto di non andare e oggi è stata una di quelle occasioni. Non mi rimarrà che fare il tifo per Gregorio che sono convinto che potrà regalarci soddisfazioni. Dal mio punto di vista non devo ritrovare niente di particolare. Ho tutto: entusiasmo e voglia. Mi manca solo la forza…”.

Foto: Lapresse