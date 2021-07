NBA Finals 2021: Phoenix è più forte anche di Antetokounmpo, Bucks ko e finali sul 2-0

Nella notte di oggi si è disputata gara 2 delle finali dell’NBA 2020-2021. Non basta un grande Giannis Antetokounmpo ai Milwaukee Bucks che cedono per la seconda volta consecutiva con un punteggio quasi fotocopia di gara 1. Ecco come è andata.

Volano via i Phoenix Suns che si impongono 118-108 in gara 2 sui Milwaukee Bucks e iniziano ad assaporare il gusto del titolo. Ci provano i Bucks, che guidano il match per un quarto e mezzo, ci prova Giannis Antetokounmpo, che chiude la serata con 42 punti e 12 rimbalzi, ma i Suns si confermano più forti e quando cambiano marcia per Milwaukee è notte fonda.

E se il campione greco lotta fino all’ultimo (20 punti solo nel terzo quarto per tenere a galla i suoi), gli altri grandi nomi di Milwaukee risultano assenti, con Jrue Holiday che chiude con un misero 7/21 dal campo e Khris Middleton che chiude con soli 11 punti. Dall’altra parte, invece, prestazione di squadra di Phoenix, che ha tutto il quintetto in doppia cifra, ma dove spicca Devin Booker, che chiude la serata con 31 punti.

E a far scappare via Phoenix sono stati anche i 27 punti di Mikal Bridges, mentre ha sofferto e non è stato perfetto Chris Paul, anche se chiude comunque con 23 punti all’attivo in una serata difficile. I Suns, comunque, si confermano più squadra e portano a casa anche gara 2. Ora appuntamento nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 per gara 3. Riuscirà Milwaukee a tornare in gioco?

RISULTATI FINALS

Phoenix Suns – Milwaukee Bucks 118-108 (serie 2-0)

Foto: LaPresse