Continua la stagione della NASCAR Cup Series dopo le emozioni di Atlanta. Questa settimana l’appuntamento è nel catino di Loudon, ovale atipico che è considerato come uno short-track. La pista ha una metratura di 1 miglio con una pendenza che varia dai 2 ai 7 gradi.

Il New Hampshire International Speedway si prepara per accogliere la 22ma tappa di un campionato che per ora ci ha regalato parecchie emozioni. Brad Keselowski (Penske #2) è l’ultimo vincitore in questo catino che fino a qualche stagione fa era una delle tappe dei Playoffs.

Il nativo dello Stato Michigan potrebbe eguagliare il record di tre affermazioni dell’ex pilota Jeff Burton. L’attuale commentatore di NBC della famosa serie statunitense potrebbe essere raggiunto questo fine settimana anche da Kurt Busch (Ganassi #1), Kyle Busch (Gibbs #18), Denny Hamlin (Gibbs #11) e Kevin Harvick (Haas #4).

Nella ‘Magic Mile’ attenzione anche alle Chevrolet dell’Hendrick Motorsport, la formazione che sta dominando la scena da metà maggio in poi. Dobbiamo risalire al 2012 per trovare l’ultimo acuto della squadra di Chevrolet che in quell’occasione trionfò grazie a Kasey Kahne.

Kevin Harvick (+369), Denny Hamlin (+159), Austin Dillon (+104) e Tyler Reddick (+96) sono virtualmente i piloti che entrerebbero tra i ‘magici 16’ senza un successo nella regular season. Ricordiamo infatti che una singola vittoria prescrive automaticamente l’accesso ai Playoffs, un regolamento unico nel motorsport.

