Maverick Vinales esprime il proprio parere durante la pausa estiva del Motomondiale. Lo spagnolo si prepara a dare battaglia da Spielberg in quella che sarà l’ultima stagione con il Team ufficiale della Yamaha.

Non conosciamo il futuro dell’iberico che dopo Assen ha annunciato che lascerà il marchio giapponese. Sono molte le voci che girano in questo periodo sul conto dell’atleta che potrebbe spostarsi in Aprilia.

Il compagno di box del francese Fabio Quartararo ha dichiarato: “Tutto è fermo per ora. Ora voglio godermi le mie vacanze perché la prima metà della stagione è stata piuttosto. Desidero stare con la mia famiglia in questi giorni. Non ho ricevuto nulla da nessuno, voglio prendermela comoda”.

Il catalano ha continuato dicendo: “La cosa più importante è gareggiare, ma se non sono a mio agio e non mi diverto non ha senso farlo. Quello che mi frustra di più è che non posso dare il 100%, se non riesco a raggiungere questo obiettivo è meglio stare a casa”.

Foto: MotoGP Press