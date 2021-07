Marc Marquez, dopo una prima parte di stagione estremamente intensa dal punto di vista fisico (a causa dei postumi dell’infortunio), si sta finalmente godendo un po’ di riposo durante la pausa estiva di metà Mondiale MotoGP per poi tornare in sella alla sua Honda a partire dal Gran Premio di Stiria del 6-8 agosto. Lo spagnolo della Honda ha raccontato una delle prime mosse effettuate per concentrarsi completamente sul recupero dopo i tre interventi chirurgici.

“Ho eliminato tutte le app dei vari social dal mio telefono. Ho inviato le foto e i testi che volevo pubblicare a un gruppo WhatsApp e qualcun altro li ha postati per me. Non avevo mai fatto niente del genere prima, ma era necessario. I social possono essere un disastro per gli atleti ed è stato lo stesso per me“, rivela l’otto volte campione iridato in un’intervista concessa a Speedweek.

“Il test a Barcellona mi ha aiutato molto perché fino ad allora avevo guidato la Honda solo durante i GP – spiega il nativo di Cervera, che aggiunge – Quella prova è stata come un test pre-stagionale. Dopo un grave infortunio, molti piloti non hanno raggiunto lo stesso livello di prima. Invece io voglio essere di nuovo lo stesso Marc“.

Credit: MotoGP.com Press