Tempi di recupero più lunghi del previsto per Franco Morbidelli, che sarà costretto a saltare anche il doppio appuntamento austriaco dopo non aver preso parte all’ultimo Gran Premio d’Olanda ad Assen. Il romano della Yamaha Petronas, reduce da un’operazione al ginocchio sinistro infortunato, dovrà quindi attendere almeno fino a fine agosto per tornare a gareggiare.

Con un tweet Petronas SRT ha ufficializzato il forfait di Franco Morbidelli per i due round austriaci: “Purtroppo Franco non sarà in Austria, ma gli auguriamo una pronta guarigione e non vediamo l’ora di riaverti in sella”, si legge nella nota del team malese.

Lo stop dell’italo-brasiliano potrebbe però protrarsi addirittura sino a metà settembre, secondo le ultime dichiarazioni rilasciate da Razlan Razali (team principal di Yamaha Petronas): “Vogliamo assicurarci che sia al 100% prima che torni, quindi penso che non ci aspetteremo che correrà di nuovo fino a Misano, anche se vorrei che fosse prima. Questa è una pista che ama, che conosce bene e dovrebbe essere una buona occasione per vedere il suo ritorno”.

Morbidelli, già ampiamente fuori dalla lotta per il titolo mondiale, può quindi permettersi di completare il percorso di recupero senza fretta in modo da ripresentarsi in pista per tornare a battagliare per le posizioni di vertice.

Credit: MotoGP.com Press