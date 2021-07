A tre settimane dalla ripartenza del Motomondiale (6-8 agosto con il GP di Stiria), per molti piloti è arrivato il momento di tracciare un bilancio di metà stagione dopo aver disputato 9 Gran Premi prima della pausa estiva. Franco Morbidelli, vice-campione iridato in carica, è sicuramente una delle grandi delusioni del Mondiale MotoGP 2021 ed è attualmente 13° in classifica generale con all’attivo un solo podio.

“Chi sviluppa ha naturalmente un vantaggio su chi non sviluppa. Nella seconda parte sarà più difficile per me, ma è così e devo fare del mio meglio senza perdere il sorriso“, dichiara il romano della Yamaha Petronas.

“In genere ho un buon feeling con la moto, ma sono sempre al limite – spiega l’italo-brasiliano (fonte: Motorsport – total) – Soprattutto sui rettilinei perdo regolarmente tempo da Quartararo, il pilota Yamaha più veloce. Circa la metà del mio ritardo è sui rettilinei. È molto difficile, per non dire impossibile, recuperare da qualche altra parte“.

“Credo che la giusta mentalità da seguire sia quella di dare il massimo in ogni situazione, non di limitare i danni. Sono uno che dà il massimo sempre e comunque. Non accetterò mai di stare indietro solo perché il divario tra le altre moto è grande. Darò il massimo in ogni situazione, altrimenti non riuscirei a dormire sonni tranquilli”, conclude il campione del mondo Moto2 2017.

