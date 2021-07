Francesco “Pecco” Bagnaia si gode le meritate vacanze e attende il ritorno in pista che, nel caso della MotoGP, avverrà nel weekend dell’8 agosto con il Gran Premio della Stiria, che aprirà la doppietta sul tracciato del Red Bull Ring. Che Bagnaia rivedremo in pista? Quello di inizio stagione o quello che ha chiuso la prima parte di campionato?

Dopo un avvio molto promettente (con tre podi nelle prime quattro uscite, terzo a Losail 1, quindi secondo a Portimao e Jerez), infatti, il portacolori del team Ducati Factory ha rallentato parecchio la sua andatura, non andando oltre un quarto posto a Le Mans ed un quinto al Sachsenring.

La situazione in classifica generale, di conseguenza, si è complicata. Davanti a tutti rimane Fabio Quartararo con 156 punti, mentre il pilota torinese è terzo a quota 109, con Johann Zarco secondo a 122. Il distacco, dunque, si attesta sui 47 punti. Francesco Bagnaia prova ad analizzare quanto visto sino ad ora, ponendo anche il mirino sui prossimi mesi.

“Sono felice, ma dobbiamo fare dei passi in avanti se vogliamo lottare per il titolo – racconta a motorsport.com – o almeno avere l’opportunità di farlo. Dobbiamo migliorare. Devo crescere come pilota e anche la moto deve farlo, come le migliori. Quindi abbiamo molto lavoro da fare”.

Come sta trascorrendo le vacanze il ducatista? Secondo le sue parole, non sta certo lesinando gli sforzi. “Sto lavorando molto durante la pausa estiva per essere preparato, per essere più pronto in Austria e vorrei parlare molto con il team per trovare qualcosa che ci aiuti, perché al momento Fabio Quartararo e la Yamaha sono un passo in avanti rispetto a noi”.

Credit: MotoGP.com Press