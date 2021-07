In attesa di scendere nuovamente in pista a partire dal 6 agosto in Austria, al termine della pausa estiva, Francesco Bagnaia ha elogiato la crescita in Moto2 del connazionale Marco Bezzecchi. Quest’ultimo si trova al terzo posto nella classifica generale della classe mediana con un ritardo di 56 punti dal leader australiano Remy Gardner e di 25 dallo spagnolo Raul Fernandez.

“Penso che quest’anno il livello della Moto2 sia molto alto – dichiara Pecco, come riportato da Crash.net -, Bezzecchi sta facendo davvero un ottimo lavoro, ma è chiaro che il Team Ajo ha qualcosa in più in termini di pilota e di pacchetto. Se guardiamo alle gare, Marco sta facendo del suo meglio”.

“Spinge al massimo dall’inizio ogni volta – prosegue Bagnaia -. Penso che stia facendo davvero un ottimo lavoro. Quest’anno è più preparato per arrivare in MotoGP. Ma al momento il Team Ajo ha trovato qualcosa che permette ai piloti di essere sempre davanti”.

Credit: MotoGP.com Press