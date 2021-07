La notizia dell’addio, al termine del Mondiale di MotoGP 2021, di Maverick Vinales al team Yamaha Factory ha letteralmente fatto saltare con il tritolo ogni discorso di mercato piloti nella classe regina. La Casa di Iwata, quindi, dovrà sostituire uno dei suoi due piloti di punta, con Fabio Quartararo ovviamente confermato.

Ma, la grande domanda è solo una: come si muoveranno le scuderie rivali? Quando si è letta la notizia dell’addio dello spagnolo, i nomi fatti sono stati due. Su tutti, ovviamente, l’Aprilia, che è alla ricerca di un nome “di grido” per lanciarsi ufficialmente verso i sogni di gloria. Il secondo, e anche questo è scontato, è la Ducati.

Il team di Borgo Panigale, e non ne ha mai fatto mistero, si era interessata pesantemente al pilota classe 1995, prima dell’ultimo rinnovo con Yamaha ma, come si è visto, invano. Potrebbe avvenire un “ritorno di fiamma” in questa occasione? Sentendo la risposta di Davide Tardozzi, team manager di Ducati, le porte appaiono chiuse per Vinales: “Mi dispiace che Maverick abbia fatto questa scelta, ma avrà avuto le sue motivazioni – le sue parole riportate da motorsport.com – In questo momento noi siamo felicissimi di avere Pecco Bagnaia e Jack Miller e, comunque, anche gli altri piloti Ducati stanno facendo bene. Stiamo investendo sui giovani, quindi credo e spero che avremo soddisfazioni con loro”.

Se in Ducati sembrano non esserci appigli per il catalano, quale potrebbe essere il suo futuro? “Sinceramente spero che faccia la scelta giusta per lui. Non voglio dire che deve andare all’Aprilia, ma potrebbe essere una buona mossa. Ad ogni modo spero che Vinales rimanga nel campionato, perché è un pilota importante per la MotoGP ed è anche velocissimo. Di pari passo auguro anche ad Aprilia di avere i migliori piloti possibili per avere la miglior competitività possibile”.

Credit: MotoGP.com Press