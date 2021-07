Motocross oggi, GP Olanda MXGP: orari, tv, programma, streaming, quando corre Tony Cairoli

Oggi domenica 18 luglio si disputa il GP di Olanda 2021, quarta tappa del Mondiale Motocross MXGP che va in scena sul circuito di Oss. Inizia un vero e proprio tour de force per i fuoriclasse delle ruote grasse, visto che quello odierno è il primo di quattro appuntamenti consecutivi per un mese davvero da urlo e che avrà una ripercussione importante sull’intero campionato. Ne vedremo davvero delle belle nelle due gare in programma in terra tulipana, si preannuncia grande spettacolo e il nostro Tony Cairoli insegue una nuova magia.

Il fuoriclasse italiano punta a essere ancora protagonista, anche perché è in piena lotta per il titolo iridato ed è pronto a fronteggiare ancora una volta le altre stelle del campionato ovvero lo sloveno Tim Gajser (Campione del Mondo in carica), il padrone di casa Jeffrey Herlings e Romain Febvre, senza dimenticarsi dello spagnolo Jorge Prado.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari e il palinsesto tv/streaming del GP di Olanda 2021, quarta tappa del Mondiale Motocross MXGP.

GP OLANDA MOTOCROSS MXGP: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 18 LUGLIO:

12.15 MX2, gara-1

13.15 MXGP, gara-1

15.10 MX2, gara-1

16.10 MXGP, gara-2

GP OLANDA MOTOCROSS MXGP: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, della gara-1 MXGP su RaiSport. Differita tv, gratis e in chiaro, della gara-2 MXGP su RaiSport alle ore 18.05.

Diretta streaming, per gli abbonati, dell’intero programma su Eurosport Player. Diretta streaming, gratis, della gara-1 MXGP su RaiPlay e differita della gara-2 alle ore 18.05.

Differita, tv, per gli abbonati, dell’intero programma su Eurosport 2 dalle ore 18.30.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle gare della MXGP.

Foto: MXGP.com