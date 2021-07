Motocross, GP Belgio MXGP 2021: programma, orari, tv, streaming

Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale motocross 2021. Si entra nella seconda fase del poker di gare nel cuore dell’estate e, dopo la importantissima tappa della Repubblica Ceca, si passa in Belgio.

I piloti saranno, infatti, in scena a Lommel per una delle tappe classiche della stagione, dove un anno fa, per colpa della pandemia, si corsero ben tre GP in una sola settimana. Questa volta l’appuntamento sarà singolo, ma sarà fondamentale, dopo quanto successo a Loket.

L’assenza di Jeffrey Herlings, e la caduta in gara-2 di Tim Gajser, hanno riscritto la classifica generale. Ora lo sloveno è in vetta, ma vanta solo 11 punti di vantaggio sul nostro Tony Cairoli, con Jorge Prado che, dopo aver vinto la tappa ceca, si è ufficialmente iscritto alla corsa per il titolo.

IN TV – Il Gran Premio del Belgio di motocross sarà tramesso da Raisport (227 di Sky e 57 dgt) e Eurosport in base ai palinsesti, mentre la copertura completa sarà in streaming su Eurosport Player e RaiPlay. OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte delle due manche della MXGP

PROGRAMMA GP BELGIO 2021 – MOTOCROSS

Domenica 1 agosto

Ore 12.15 Gara-1 MX2

Ore 13.15 Gara-1 MXGP

Ore 15.10 Gara-2 MX2

Ore 16.10 Gara-2 MXGP

Foto: LPS-Nderim-Kaceli