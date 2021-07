Matteo Berrettini salta le Olimpiadi 2021: chi lo sostituisce? Regolamento e divieti: tutti gli scenari

Matteo Berrettini non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2021 a causa di un infortunio muscolare, purtroppo una sgradita eredità della Finale di Wimbledon 2021 giocata domenica scorsa. Il tennista italiano si rese protagonista di un’autentica cavalcata sull’erba londinese e disputò l’atto conclusivo contro il fuoriclasse serbo Novak Djokovic, perdendo per 3-1 dopo aver conquistato il primo set e avere tenuto testa al numero 1 al mondo.

Il romano, primo azzurro a disputare la finale dello Slam più iconico e prestigioso, sperava di poter dire la sua anche ai Giochi, ma purtroppo un problema fisico gli impedirà di cercare l’impresa in terra nipponica e il sogno di una medaglia a cinque cerchi è rinviato al prossimo futuro. Chi sostituirà Matteo Berrettini alle Olimpiadi di Tokyo 2021? Purtroppo nessuno. Non subentreranno nuovi giocatori, poiché dopo il 16 luglio la ITF non consente sostituzioni rispetto alla rosa di atleti indicata dai vari Comitati Olimpici. Dunque non ci saranno novità né in ambito italiano né in ambito straniero.

Il posto nel tabellone del singolare maschile occupato da Matteo Berrettini verrà preso da un doppista che si trova già in sede. L’Italia potrà chiaramente sostituire il romano per quanto concerne il doppio: a questo punto Fabio Fognini potrebbe giocare con Lorenzo Sonego o con Lorenzo Musetti, visto che questi sono i tre tennisti azzurri che parteciperannp alla rassegna a cinque cerchi per quanto riguarda il settore maschile (salvo ulteriori rinunce).

Foto: Lapresse