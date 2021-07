LIVE Sonego-Daniel 4-6 7-6 7-6, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: Lorenzo si impone al termine di un match durissimo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.45 Si chiude dunque la DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Taro Daniel, match valido per il primo turno del torneo olimpico di tennis. Buon proseguimento di giornata con OA Sport!

9.44 Il prossimo avversario del tennista torinese sarà Nikoloz Basilashvili, che ha sconfitto rapidamente Roberto Carballes Baena (6-3 6-2 in settantaquattro minuti).

9.40 Un match durissimo, iniziato davvero con il piede sbagliato per Lorenzo. Per quasi due set non trova un minimo spiraglio sul servizio di Taro Daniel ritrovandosi sotto di un set ed un break; ma all’improvviso disinnesca la voglia dell’avversario, brekkandolo proprio quando serve per il match. La partita si mette sui binari dell’agonismo, i preferiti di Lorenzo, che si prende la vittoria con due tie-break!

E ANDIAMOOO!!! LORENZO SONEGO FA SUO IL MATCH CON TARO DANIEL E AVANZA NEL TORNEO OLIMPICO CON IL PUNTEGGIO DI 4-6 7-6 7-6 IN TRE ORE E DIECI MINUTI!

6-3 Rovescio con angolo strettissimo per Daniel, che si salva una prima volta. Ma ora serve Sonego…

6-2 Larghissimo il rovescio di Daniel. Quattro match point per l’azzurro!!

5-2 Errore di Sonego, che manda il dritto sulla rete. Ancora un minibreak in suo favore.

5-1 E C’È ANCHE LA PRIMA DI SERVIZIO! LORENZO SONEGO A DUE PUNTI DAL MATCH, QUASI IMPENSABILE FINO AD UN’ORA FA!

4-1 DOPPIO MINIBREAK PER SONEGO! Fuori il lob del giapponese, che sembra aver esaurito le energie!

3-1 LA RISPOSTA DI LORENZO! Profondissima, Daniel manda in rete il colpo! Minibreak per l’azzurro!

2-1 ANCORA SONEGO! Servizio e dritto a sventaglio!

1-1 Seconda di servizio in kick e smash a chiudere i giochi.

0-1 Lunga la risposta di rovescio dell’azzurro.

SI VA AL TIE-BREAK, 6-6. Servizio e dritto sventagliato per Lorenzo.

40-0 Buona prima di servizio.

30-0 Ancora Sonego, che è a due punti dal tie-break decisivo.

15-0 Prima di servizio positiva per Sonego.

GAME DANIEL, 6-5. Il padrone di casa mantiene il servizio, Sonego è di nuovo in un angolo.

40-0 Buona prima di servizio del giapponese.

30-0 Daniel torna a tirare i fili dello scambio come un burattinaio, chiamando Sonego a rete e superandolo con un lob morbidissimo.

15-0 Largo il rovescio di Sonego.

BRAVO LORENZO! Recupera da una posizione scomodissima e tiene la partita in piedi, 5-5 e servizio Daniel!

40-30 LORENZO C’È! Gran dritto sventagliato con i piedi dentro al campo!

30-30 ANCORA LORENZO! Stesso schema, ma dall’altra parte: conta il punto e ci basta!

15-30 Punto chiuso in maniera accorta per Sonego: dritto lungolinea e chiusura a rete.

0-30 ERRORACCIO DI LORENZO! Servizio e dritto lungolinea, che finisce in corridoio. Ora serve attenzione…

0-15 Inizia in salita il game di Sonego, concedendo il punto all’avversario.

GAME DANIEL, 5-4. Dritto in corsa vincente per il giapponese, ora Sonego serve per rimanere nel match.

40-30 Errore di Daniel in fase di impostazione, altra palla del 5-4.

40-15 Altro dritto errato da parte di Lorenzo, due palle del 5-4 per il giapponese.

30-15 Servizio e dritto vincente per Daniel, che coglie un pizzico di riga.

15-15 BRAVO LORENZO! Si apre il campo con un dritto strettissimo e poi concretizza il lavoro!

15-0 Palla corta di Lorenzo, ci arriva Daniel; poi il torinese stecca il lob.

GAME SONEGO, 4-4. Servizio e palla corta con l’azzurro che torna in parità. Ora un game decisivo.

40-0 In fotocopia: servizio ottimo, ma stavolta il punto arriva con il dritto con i piedi dentro il campo.

30-0 Servizio e rovescio in favore dell’azzurro.

15-0 Rischiosa palla corta di Lorenzo; Daniel ci arriva ma lascia lo spazio per il comodo passante.

GAME DANIEL, 4-3 IN SUO FAVORE. Il giapponese comanda a bacchetta grazie ad un ottimo servizio e si prende il punto.

A-40 E arriva la replica: seconda insidiosa di Daniel, Sonego non la tiene in campo.

40-40 Lorenzo non tiene in campo la risposta sulla seconda, un peccato.

40-A VANTAGGIO PER SONEGO! Insiste con il back, con Daniel che deve colpire dal basso e sbagliando la misura del suo dritto!

40-40 BRAVO LORENZO! Tiene duro con lo scambio di dritto, costringendo all’errore il suo avversario!

40-30 Stavolta Daniel ottiene il punto con il suo dritto lungolinea.

30-30 Steccato il dritto del giapponese.

30-15 Stavolta Daniel si porta a casa il punto: dritto e palla corta.

15-15 Battaglia da fondocampo, da cui è Lorenzo ad uscire vincente.

15-0 Va in corridoio l’attacco lungolinea di Sonego.

GAME SONEGO, 3-3. Lorenzo si riporta in parità.

40-15 Ed è di nuovo la prima di servizio a correre in servizio dell’azzurro.

30-15 Stavolta arriva il punto per il giapponese.

30-0 Buona prima di servizio di Sonego.

15-0 Bravo Lorenzo ad attaccare subito, insistendo sul dritto di Daniel.

GAME DANIEL, 3-2. Altro errore di dritto di Sonego, che è nuovamente costretto a dover raggiungere l’avversario.

40-15 Fuori il colpo di Sonego, due palle per il 3-2.

30-15 Il padrone di casa se la cava con la prima di servizio.

15-15 Stavolta però il dritto lungolinea del giapponese finisce in rete.

15-0 Daniel chiude il punto con lo smash.

E ARRIVA IL BREAK DI DANIEL, 2-2! Risposta di rovescio lungolinea sulla seconda di Sonego.

30-40 Serve and volley di Lorenzo! Ma bisogna finire il lavoro…

15-40 La prima è annullata con il servizio.

0-40 E arriva anche il doppio fallo, il primo della partita, nel momento peggiore! Tre palle break da affrontare.

0-30 Ora Daniel sta attaccando in maniera pericolosissima, Sonego si difende come può ma senza successo.

0-15 Fuori il rovescio di Sonego in uscita dal servizio.

GAME DANIEL, 2-1. Il giapponese si porta a casa il primo game del suo terzo set.

40-0 Lorenzo tenta il dritto in corsa, ma senza fortuna.

30-0 Lungo il rovescio di Sonego, che tenta di attaccare appena può.

15-0 Primo scambio a favore del giapponese.

GAME SONEGO, 2-0. L’azzurro conferma il break!

40-0 Ancora con il servizio! Ottima prima e viene a prendersi il punto a rete!

30-0 E ora Sonego gioca sul velluto! Servizio e dropshot PERFETTO.

15-0 Servizio e smash violentissimo per Lorenzo.

E VA FUORI IL ROVESCIO DI DANIEL! BREAK IMMEDIATO DI LORENZO SONEGO, 1-0 E SERVIZIO IN APERTURA DI TERZO SET!

30-40 Daniel si affida alla prima di servizio per mettersi in salvo una prima volta.

15-40 GRANDE LORENZO! Passante di rovescio strepitoso! Due palle break!

15-30 E ora Lorenzo sta accelerando sempre di più, mandando l’avversario fuori giri.

15-15 Errore di Daniel, che concede a Lorenzo il primo punto del suo terzo set.

15-0 Seconda di servizio attaccabile per Sonego, che però manda sul nastro il rovescio.

8.35 Tornati in campo sia Lorenzo Sonego che Taro Daniel. Ora si torna a fare sul serio.

8.32 Partita interrotta in questo momento, entrambi i contendenti hanno usufruito del toilet break.

LUNGO IL DRITTO DI DANIEL, LORENZO SONEGO ANCORA VIVO! Tie-break vinto sull’8-6, si va sull’1-1 nel conto dei set!

7-6 GRANDE LORENZO! Palla corta su cui Daniel arriva, sul tentativo di volée l’azzurro va al corpo prendendosi il punto!

6-6 E si salva con la prima di servizio al corpo! Si gira sul 6 pari.

5-6 Fuori il dritto di Sonego, diretto in corridoio. Palla match da salvare.

5-5 ED ARRIVA IL VINCENTE! Gran dritto a sventaglio di Lorenzo, che recupera il minibreak!

4-5 E altro ace dell’azzurro, che rimane incollato alla partita. Ora però bisogna fare di più in risposta.

3-5 Ace di Sonego.

2-5 Scambio duro, con il nastro che mette Lorenzo in posizione difensiva. Daniel colpisce con il dritto che prende a pieno la riga.

2-4 Fuori la risposta di Lorenzo, si gira sotto di un minibreak.

2-3 Daniel colpisce lungo con il rovescio.

1-3 Seconda di servizio al corpo per Lorenzo.

0-3 Dritto di Sonego che esce di poco, il falco non viene in suo soccorso.

0-2 Altro colpo fuori misura di Sonego, che appare assai nervoso.

0-1 Brutto errore di Lorenzo! Serve bene, poi manda il dritto larghissimo! Si parte subito in salita…

SI VA AL TIEBREAK DEL SECONDO SET. 6-6 tra Lorenzo Sonego e Taro Daniel.

40-0 Gestisce bene il punto Daniel, che chiude ancora a rete con un piccolo rischio.

30-0 Il giapponese viene a rete e copre bene sulla volée diagonale di Lorenzo.

15-0 Daniel fa fare il tergicristallo a Sonego, che non riesce a difendersi.

GAME SONEGO, 6-5. L’azzurro se la cava con una potente prima di servizio.

40-30 L’asiatico tira fuori dal cilindro una risposta eccezionale. Altra palla del 6-5 Sonego.

40-15 Risposta sul corpo di Daniel che costringe Sonego al circus shot, ben letto dall’avversario.

40-0 Cambia il lato, ma non la sostanza: altro ace!

30-0 E arriva anche l’ace per Lorenzo.

15-0 Lungo il rovescio di Daniel.

E ARRIVA IL CONTROBREAK! LORENZO SONEGO ANCORA IN PARTITA, 5-5 E SERVIZIO!

0-40 LA STECCA DANIEL! Tre palle per ritornare in partita a favore di Sonego!

0-30 Lorenzo manda fuori giri Daniel con il suo back. Altra porticina che si apre…

0-15 Bravo Sonego! Accelerazione di dritto e chiusura del punto a rete!

GAME SONEGO, 5-4. L’azzurro fa il suo, ma ora Daniel serve per il match. Ci vuole un miracolo, visto che il giapponese ha concesso solo una volta più di due punti sul suo servizio.

40-15 Va fuori il back difensivo di Sonego.

40-0 Di nuovo ottima prima di servizio per l’azzurro, tre palle del 5-4.

30-0 Servizio e dritto per il torinese, aiutato da un’ottima prima.

15-0 Ace di Lorenzo.

GAME DANIEL, 5-3. Lungo il rovescio di Sonego, che ora serve per rimanere nel match.

40-15 Ancora il giapponese con il servizio, da cui sta ottenendo tantissimo.

30-15 Battaglia di dritti, da cui Daniel esce vincitore.

15-15 Sonego la mette sulla pesantezza di palla, mandando fuori giri l’avversario.

15-0 L’asiatico si prende il punto con la seconda di servizio.

GAME SONEGO, 4-3. Gioco interlocutorio, ma c’è bisogno di qualcosa di più in risposta.

40-0 Scena identica: servizio al corpo e risposta di Daniel fuori.

30-0 Anche con la seconda di servizio, Sonego riesce a ottenere un buon punto.

15-0 Ace esterno di Lorenzo.

GAME DANIEL, 4-2. E ancora con la prima, il giapponese si porta a casa un game durissimo.

A-40 Risposta difettosa di Sonego, Daniel mette i piedi in campo e spiazza l’azzurro.

40-40 CON CORAGGIO LORENZO! Gran passante di rovescio sull’attacco a rete avversario!

A-40 Che peccato! Sonego fa tutto bene, si apre lo spazio per il dritto sventagliato che finisce in corridoio per poco!

40-40 E gli rende il favore Lorenzo! Arriva sulla palla corta, Daniel tenta il dritto al corpo ma l’azzurro si abbassa e fa scorrere fuori la palla! Per la prima volta Sonego arriva ai vantaggi sul servizio di Daniel!

40-30 Non è possibile! Daniel arriva su una volée esterna di Sonego e di controbalzo fa passare la palla! Sonego arrabbiatissimo!

30-30 Steccato il rovescio di Sonego, che non ha mai trovato il bandolo della matassa per disinnescare il servizio avversario.

15-30 L’asiatico viene a rete per chiudere il punto, riuscendoci ottimamente.

0-30 In rete il rovescio di Daniel sulla risposta aggressiva di Sonego.

0-15 BRAVO LORENZO! Attacca a tutto spiano e poi chiude con il dritto a sventaglio!

BREAK DANIEL, 3-2. E al terzo tentativo, arriva l’errore dell’azzurro che manda in rete il dritto. Ora diventa durissima.

40-A Altra accelerazione paurosa di Daniel, su cui Sonego non riesce a difendersi. Terza palla break del game.

40-40 E ARRIVA IL SERVIZIO A SALVARE IL TORINESE. Pericolo scampato, per ora.

40-A Errore sanguinoso di Sonego che manda a rete il dritto lungolinea. Altra palla break su cui difendersi.

40-40 Risponde al corpo il padrone di casa, Lorenzo è impreparato e manda lungo il dritto.

A-40 In corridoio il rovescio di Daniel.

40-40 SI SALVA SONEGO! Gran servizio e dritto vincente!

30-40 Sonego insiste ancora con la smorzata, il giapponese ci arriva e poi para il passante. Palla break, attenzione.

30-30 Daniel legge la smorzata e controbatte con un’altra palla corta: Lorenzo manda in rete.

30-15 E arriva l’ace di Sonego per instradare il game.

15-15 Dritto in allontanamento di Sonego che finisce direttamente in rete.

15-0 Ottima l’accelerazione di Lorenzo con il dritto.

GAME DANIEL, 2-2. L’asiatico costringe Sonego a correre tanto, chiamandolo a rete e colpendo con la volée.

40-30 Daniel però rimedia con la prima di servizio esterna.

30-30 E ancora la risposta potente di rovescio che mette l’avversario in difficoltà!

30-15 Prima centrale e vincente per Daniel.

15-15 GRAN PUNTO DI LORENZO! Finalmente un’ottima risposta di rovescio, poi arriva il dritto laser dall’altra parte!

15-0 Servizio e rovescio di Daniel, mandando per le terre Lorenzo. Che non riesce a leggere il suo servizio esterno.

GAME SONEGO, 2-1. Gioco interlocutorio per il torinese, che chiude con un’altra prima vincente.

40-0 E due prime di servizio vincenti per l’azzurro, che ha tre palle per il 2-1.

15-0 Ace di Lorenzo.

GAME DANIEL, 1-1. Fuori misura il back di Lorenzo.

40-15 Il giapponese sta davvero dominando gli scambi con il suo servizio. Manda dovunque Sonego e chiude con la volée a rete.

30-15 Daniel mette i piedi in campo e si prende il punto.

15-15 E stavolta il rovescio è buono! Lungolinea che pizzica la riga!

15-0 Risposta lunga di Sonego.

GAME SONEGO, 1-0! E stavolta Daniel non prova nemmeno a contrastare la palla corta dell’azzurro.

40-15 Lorenzo ha fatto correre la 100 chilometri di Tokyo al suo avversario, ma ha avuto bisogno di tre colpi a rete per prendersi il punto.

30-15 Fa tutto bene Sonego, ma Daniel mette in campo un back difensivo cucito alla rete: dritto che non passa.

30-0 L’azzurro se la cava con la seconda di servizio al corpo.

15-0 Sonego accelera con il dritto costringendo Daniel sulla difensiva e ottenendo il punto.

INIZIA IL SECONDO SET, FORZA LORENZO!

SET DANIEL, 6-4. Il padrone di casa chiude con la soluzione servizio-dritto.

40-15 Serve and volley per il giapponese, che ha a disposizione due palle set.

30-15 Daniel trova un’ottima accelerazione di dritto, Lorenzo sfoga la sua frustrazione lamentandosi.

15-15 Si salva con la prima di servizio il padrone di casa.

0-15 Lorenzo si mette a bastonare di dritto, mandando Daniel fuori giri.

E ARRIVA L’ACE, 5-4! Ora però Lorenzo dovrà fare qualcosa di più per strappare il servizio all’avversario, che non ha ancora concesso una palla break

40-30 CHE RISCHIO! Daniel legge bene la palla corta di Sonego, ma poi manda in rete il dritto!

30-30 Che si salva con la prima centrale, che gli sta portando molti punti.

15-30 Il padrone di casa riesce a mettere in campo la risposta in qualche modo, errore di Lorenzo.

15-15 In corridoio il dritto incrociato dell’azzurro.

15-0 Prima di servizio e rovescio vincente per Lorenzo.

GAME DANIEL, 5-3. L’asiatico prende vantaggio con il servizio in kick tenendo lontano l’azzurro dal campo. Sonego serve per rimanere nel set.

40-30 Ingestibile la prima di servizio del giapponese.

30-30 E ancora sulla diagonale di rovescio, Lorenzo soffre, andando poi fuori giri nel liberare il dritto.

15-30 Prima di servizio vincente per Daniel.

0-30 DOPPIO FALLO! Si apre un’altra porticina per Lorenzo…

0-15 Sonego costringe Daniel a colpire in allontanamento, dritto fuori di molto.

Da segnalare come Sonego si stia passando spesso il ghiaccio sulla testa durante le pause, segno dell’alta temperatura in Giappone.

GAME SONEGO, 4-3. Stavolta la prima di servizio entra in campo, ma bisogna dare di più in risposta per recuperare questo set. Forza Lorenzo!

40-15 Ancora una risposta di tutto rispetto per il giapponese sulla seconda di Lorenzo, che pare abbastanza morbida.

40-0 Daniel manda in rete il dritto, tre palle per il 4-3.

30-0 Ace centrale per Sonego.

15-0 Che rovescio di Lorenzo! Esce dalla diagonale inflitta da Daniel con un colpo che pizzica la riga.

GAME DANIEL, 4-2. L’attacco di Sonego si affossa in rete.

A-40 Di nuovo il numero 110 del mondo con il servizio.

40-40 Ma il giapponese è freddo a mettere in campo un’ottima prima.

30-40 ATTENZIONE! Risposta di rovescio insidiosa di Sonego, che costringe Daniel all’errore. Palla break.

30-30 Subito tappato il buco. Daniel insiste sul rovescio dell’azzurro, che finisce in corridoio.

15-30 Fuori l’attacco del giapponese, Sonego ha uno spiraglio per riprendere il break.

15-15 Due attacchi di dritto per Daniel, che chiude i conti con lo smash.

0-15 Primo punto gestito bene da Sonego, che chiama l’avversario a rete e poi infila il passante.

E ARRIVA IL BREAK, 3-2 DANIEL. Sonego prova l’attacco di dritto con i piedi in campo che finisce in corridoio.

15-40 E UN ALTRO ERRORE! Si apre il campo con il servizio, cambia lato con l’attacco e il giapponese ci arriva: fuori la risposta di Sonego. Due palle break da difendere.

15-30 CHE ERRORE DI LORENZO! Sbaglia il lato del vincente tirando addosso a Daniel, che risponde perfettamente.

15-15 Stavolta la prima di servizio al corpo è vincente.

0-15 Gran risposta in anticipo di Daniel, che trova Sonego impreparato.

GAME DANIEL, 2-2. Il giapponese se la cava con un’accelerazione di dritto molto potente, Sonego non risponde a modo.

40-30 CHE PECCATO! Sonego aveva preso il controllo dello scambio, il suo rovescio lungolinea finisce fuori.

30-30 Altra prima di servizio vincente di Taro Daniel, tutto da rifare.

15-30 Primo punto di Daniel con la prima di servizio.

0-30 ANCORA LORENZO! Si difende strenuamente, para il primo smash di Daniel costringendolo a un secondo, sbagliato dall’asiatico!

0-15 Ottimo Lorenzo! Legge l’attacco a rete di Daniel e tira un passante non preciso, ma potentissimo. Il giapponese ci arriva ma affossa in rete.

GAME SONEGO, 2-1. Lorenzo chiude il game con una palla corta deliziosa e nascosta perfettamente.

40-15 E arriva anche il secondo ace per l’italiano, due palle del 2-1.

30-15 Entra la prima ed è tutta un’altra storia: lunghissimo il colpo di ritorno del giapponese.

15-15 Grande risposta di Daniel con il rovescio lungolinea. Ma la seconda di Sonego era abbastanza tenera.

15-0 Stavolta il servizio e dritto è tutto appannaggio di Lorenzo.

GAME DANIEL, 1-1. Il giapponese fa suo il primo game della sua partita con un altro buon servizio.

40-15 Ancora ottima la prima di servizio di Daniel, che spinge fuori campo l’azzurro. L’asiatico colpisce con il dritto lungolinea.

30-15 Prima di servizio ingestibile per l’azzurro.

15-15 Bravo Lorenzo! Accelerazione di dritto ingestibile per Daniel.

15-0 Daniel prende in mano lo scambio colpendo da fondo, il back di Lorenzo affonda in rete.

GAME SONEGO, 1-0. L’azzurro si toglie dagli impicci con un ace centrale, il primo della sua partita.

40-30 Il dritto sventagliato di Sonego finisce oltre i confini del campo.

40-15 Servizio esterno e palla corta su cui il giapponese non arriva.

30-15 Primo scambio lungo, il rovescio di Daniel si perde in corridoio.

15-15 Lungo il servizio e dritto di Sonego.

15-0 Il torneo olimpico dell’azzurro si apre con un ace esterno.

SI COMINCIA! Lorenzo Sonego è il primo a servire.

6.24 Chiusa la fase di riscaldamento, i due giocatori si preparano per iniziare il match. Forza Lorenzo!

6.22 Lorenzo Sonego affronta Taro Daniel per la prima volta in carriera. In verità esiste un precedente negli almanacchi, nel Challenger di Cordenons del 2016, ma il torinese non scese in campo nei quarti di finale a causa di un attacco influenzale.

6.16 Arriva il momento dell’ingresso in campo dei due atleti. Taro Daniel è il primo a mettere il piede nell’impianto, seguito da Lorenzo Sonego.

6.13 Tornando a Lorenzo, i suoi ultimi mesi nel circuito lo hanno reso un giocatore sempre più da tenere d’occhio per ogni avversario. Da ricordare che negli ultimi due anni ha raccolto una finale ATP su ogni superficie, vincendone due. Gli manca il cemento, ma a Vienna sconfisse Novak Djokovic e se la giocò alla morte con Andrey Rublev.

6.09 Proprio a Belgrado Daniel ha scoperto il suo feeling altalenante con gli italiani: quattro match contro un atleta tricolore nel suo 2021, bilancio in parità con i successi su Gianluca Mager e Paolo Lorenzi, rispettivamente nelle qualificazioni di Belgrado e del Roland Garros. Curiosamente, i ko sono arrivati entrambi con Matteo Berrettini.

6.06 Per Sonego questo è un debutto insidioso. La classifica parla di un Taro Daniel numero 110 del mondo, ma è un giocatore che quando becca il momento buono può togliersi soddisfazioni. Come fece a Belgrado, dove arrivò in semifinale partendo dalle qualificazioni.

6.04 Dopo il ko di Lorenzo Musetti, eliminato in due set da John Millman, ora tocca al torinese, testa di serie numero 13 del torneo, concedere all’Italia la prima vittoria di questo torneo olimpico.

6.01 Buongiorno a tutti voi e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Taro Daniel, primo turno del torneo delle Olimpiadi di Tokyo.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Taro Daniel, sfida valida per il primo turno del torneo delle Olimpiadi di Tokyo. Per il tennista torinese il debutto giapponese sarà contro un giocatore di casa, più insidioso di quanto non possa dire la classifica che lo vede numero 110 al mondo.

Daniel si è già fatto conoscere quest’anno dagli appassionati italiani, quella di stanotte sarà la quinta partita del suo 2021 contro un nostro connazionale. Curiosamente, il giapponese ha affrontato gli azzurri ‘in coppia’, al torneo di Belgrado e al Roland Garros, con due vittorie su Gianluca Mager in Serbia e Paolo Lorenzi in Francia, entrambe nelle qualificazioni. Curiosamente, il suo cammino si è sempre infranto contro Matteo Berrettini, rispettivamente in semifinale e al primo turno.

Negli ultimi due anni e mezzo Sonego si è consolidato come un giocatore temibile su ogni superficie, ottenendo finali di rilievo su ogni superficie e riempiendo la sua bacheca con i trofei di Cagliari (terra) ed Eastbourne (erba). Una crescita che lo ha portato fino al numero 26 al mondo, tramutatosi nel numero 13 del tabellone olimpico a causa dei vari forfait.

Lorenzo Sonego e Taro Daniel si sfideranno per la prima volta in carriera. In verità negli almanacchi è già registrato uno scontro fra i due: al Challenger di Cordenons datato 2016 il giapponese vinse senza giocare, a causa di un attacco influenzale che bloccò il torinese. La partita di quest’oggi sarà la seconda dalle ore 11.00 a Tokyo, le ore 4.00 italiane, sul campo 1; a precederli la sfida tra Anna-Lena Friedsam ed Heather Watson. BUON DIVERTIMENTO!

Foto: LaPresse