LIVE Nuoto, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Simona Quadarella cerca la medaglia negli 800 sl

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della ottava giornata di gare del nuoto alle Olimpiadi di Tokyo. Nel Tokyo Aquatics Centre assisteremo alla penultima sessione di gare pronti a vivere una girandola di emozioni con una nutrita presenza azzurra, in attesa del gran finale: finora il bilancio italiano è di due argenti, due bronzi per gli azzurri e 18 slot in finale, record!

Si disputa alle 3.30 italiane con la penultima sessione di finali e semifinali. Sono tre le gare che vedono al via atleti italiani. Nella finale degli 800 stile libero Simona Quadarella, apparsa in ripresa dopo il black out nel finale dei 1500, prova a entrare nella lotta per il podio, con Ledecky e Titmus destinate sulla carta a giocarsi l’oro. L’Italia è outsider di lusso nella staffetta 4×100 mista mista con Ceccon, Martinenghi, Di Liddo e Pellegrini. A caccia di una complicata finale nei 50 stile libero c’è Lorenzo Zazzeri che ieri in batteria ha fatto segnare il nono tempo complessivo.

Non ci saranno azzurri al via nelle altre due finali in programma: i 100 farfalla uomini con Dressel super favorito per l’oro e i 200 dorso donne con tante pretendenti al titolo. Si disputano anche le semifinali dei 50 stile libero donna dove non ci sono atlete italiane iscritte.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della ottava giornata di gare del nuoto alle Olimpiadi di Tokyo: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 3.30 italiane, le 10.30 locali e si prosegue alle 12.00 italiane, le 19.00 giapponesi. Buon divertimento!

Foto: LaPresse