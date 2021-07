CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonanotte a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di esordio di Lorenzo Musetti nel torneo di singolare maschile di tennis alle Olimpiadi di Tokyo. Per il diciannovenne toscano il primo avversario è l’australiano John Millman.

Anno di irruzione tra i migliori del mondo, il 2021 di Musetti: tre semifinali a livello ATP (500 Acapulco, 250 Cagliari e Lione), gli ottavi al Roland Garros alla prima partecipazione Slam con vantaggio di due set a zero su Novak Djokovic agli ottavi sono solo alcuni degli obiettivi raggiunti dal toscano. A dispetto del numero 61 del ranking ATP, il ragazzo di Carrara è già 31° nella Race, la classifica che tiene conto dei risultati del solo 2021.

Dall’altra parte, Millman non può certo dire di aver vissuto il suo miglior anno: numero 44 nella graduatoria assoluta, è 91° nella Race. Il motivo è presto spiegato: soltanto una volta in stagione ha raggiunto i quarti di finale in un torneo del circuito maggiore, a Monaco di Baviera. Questo è anche l’unico luogo in cui, nel 2021, ha vinto due partite in uno stesso evento. Per il resto ha a volte alternato sorprese a delusioni importanti.

I due non si sono mai incrociati tra di loro; sul circuito ATP. Millman ha già partecipato alle Olimpiadi nel 2016 a Rio, perdendo al 2° turno dal giapponese Kei Nishikori, futura medaglia di bronzo. Esordio, naturalmente, per Musetti, che sarà impegnato anche nel torneo di doppio insieme a Lorenzo Sonego. Entrambi vantano una vittoria su un top ten: per l’aussie quella con Roger Federer agli ottavi degli US Open 2018, per l’azzurro quella con l’argentino Diego Schwartzman nel primo turno dell’ATP 500 di Acapulco.

Il match tra Lorenzo Musetti e John Millman inizierà alle ore 4:00 sul campo 9 dell’Ariake Tennis Park. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

