Tennis, Olimpiadi Tokyo: la prima esperienza di Lorenzo Musetti in sostituzione di Jannik Sinner

Lorenzo Musetti è pronto a fare il suo esordio alle Olimpiadi di Tokyo. Il giovane azzurro prenderà il posto di Jannik Sinner che dopo settimane caratterizzate da alti e bassi ha preferito, d’accordo con il suo staff, di prendersi una pausa e lavorare sugli aspetti da migliorare del suo gioco.

Il giovane toscano in questo 2021 si è messo in luce per le sue ottime prestazioni e per aver scalato il ranking fino alla posizione 61. Partendo dalla fantastica semifinale all’ATP 500 di Acapulco persa contro Stefanos Tsitsipas ma nello stesso torneo si è tolto la soddisfazione di battere un top-10 ovvero Diego Schwartzman.

Stesso esito per Musetti anche nella semifinale del 250 di Lione. L’azzurro ha impressionato tutti al Roland Garros dove si è arreso a Novak Djokovic dopo essere andato avanti di due set. Una prestazione sontuosa che gli ha spalancato i cuori di tantissimi fan nel mondo.

Per quanto concerne le Olimpiadi di Tokyo è difficile immaginare che Musetti possa puntare a una medaglia. Ricordiamo che ai nastri di partenza ci sono giocatori del calibro del numero 1 del mondo, di Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev e Andrey Rublev.

D’altro canto, però, questo è un torneo abbastanza particolare con diverse variabili che potrebbero andare ad incidere sul risultato finale. Il 19enne nativo di Carrara sarà impegnato non solo in singolare ma anche in doppio insieme con Lorenzo Sonego.

