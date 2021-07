CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.47 È tutto per la Diretta Live di Inghilterra-Danimarca. Grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima, sopratutto domenica con la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, su OA Sport!

23.46 Le pagelle della partita.

INGHILTERRA: Pickford 6; Walker 7, Stones 6.5, Maguire 8, Shaw 6.5; Rice 6 (95′ Henderson 6), Phillips 7; Saka 6.5 (89′ Grealish 6.5, 105′ Trippier 6), Mount 6.5 (95′ Foden 6), Sterling 8; Kane 8.

DANIMARCA: Schmeichel 5.5; Christensen 6.5 (78′ Andersen 6), Kjaer 7, Vestergaard 7.5 (105′ Wind 6); Stryger Larsen 6 (67′ Wass 6.5); Hojbjerg 7, Delaney 6.5 (88′ Jensen 6), Maehle 5.5; Braithwaite 7, Dolberg 6 (68′ Norgaard 6), Damsgaard 7 (67′ Poulsen 6).

23.39 L’Inghilterra così è la 14esima finalista nella storia degli Europei. 4 precedenti con l’Italia nelle competizioni internazionali: ha sempre perso.

23.38 Wembley in assoluto delirio con “Football it’s coming home”. Finisce 2-1, grazie al gol di Kane al minuto 104.

23.37 È FINITA! L’INGHILTERRA È IN FINALE PER LA PRIMA VOLTA NELLA SUA STORIA AGLI EUROPEI! SARÀ ITALIA-INGHILTERRA, DOMENICA!

120+1′ Battuto corto con palla persa. Un minuto di recupero. Nessun fallo, poi, su Braithwaite sulla fascia destra.

120′ STERLING! Calcia su Schmeichel dopo esser entrato da solo in area, con molto spazio per lui e per i compagni. Angolo da destra.

119′ L’Inghilterra finisce per perdere il pallone in fallo laterale a sinistra. I danesi tentano l’ultimo assalto, ma sono molto stanchi.

118′ Partono gli “Olé” dagli spalti. Che atmosfera a Wembley, con gli inglesi leggermente di più in fiducia per questo finale.

117′ Gioca con il cronometro l’Inghilterra. Trippier, vicino alla bandierina di destra, preferisce tornare dalla difesa. Anche perché Sterling in aiuto non c’è…

116′ Foden serve Kane in contropiede ma è comoda per Schmeichel in uscita. Il portiere calcia però su Kane, pallone in fallo laterale. Piccolo rischio per la Danimarca.

115′ Cross in mezzo, la prende Kane di testa. Da una parte all’altra, sempre.

114′ Chance per Braithwaite da fuori: Stones devia in angolo a sinistra. Area di rigore affollata.

114′ Henderson cade in area dopo aver ricevuto il pallone, tutto regolare.

113′ Altro pallone recuperato dall’Inghilterra con Walker sulla destra. C’è Sterling in mezzo da solo ma non viene servito!

112′ Hojbjerg perde palla, e allora Sterling ne approfitta. Allarga sulla sinistra per Kane che deve, però, ripartire da capo.

111′ Walker spazza in fallo laterale, Inghilterra tutta in difesa.

110′ Poulsen non trova Wass sul secondo palo, ma i ‘rossi’ sono sempre avanti.

109′ Possesso palla danese per costruire un’occasione.

108′ Lancio di Andersen troppo lungo. E i palloni spariscono al rinvio dal fondo, magicamente. Chissà perché…

107′ La Danimarca dovrebbe giocarsi il tutto per tutto per sognare nella finale. Ultimi 15 di gioco!

106′ Inizia il secondo tempo supplementare!

23.20 Cambio Inghilterra: fuori Grealish, dentro Trippier. Scelta sorprendente, e Wembley si ammutolisce.

23.18 Tifosi danesi sconvolti, quelli inglesi in totale delirio sulle note di “Free From Desire”. Southgate e i suoi riuniti in cerchio.

23.16 Finisce il primo supplementare: Inghilterra avanti 2-1 sulla Danimarca! Il pubblico rischia di fare un invasione di campo se si continua a fare rumore sugli spalti in questo modo!

105+3′ Scorre l’ultimo minuto di recupero dei 3 assegnati.

105+2′ Kane subisce fallo da Norgaard. Intanto, a Wembley si impazzisce di gioia.

105+1′ Cambio Danimarca: fuori Vestergaard, dentro Wind.

105′ Schmeichel intuisce in basso alla sua sinistra. Ma gli scappa il pallone, Kane ne approfitta per il 2-1!

104′ KANE SBAGLIA IL CALCIO DI RIGORE MA SEGNA SULLA RIBATTUTA!

104′ RIGORE CONFERMATO! Kane dal dischetto.

103′ Sterling semina il panico dalla destra: entra in area, un paio di dribbling e viene messo giù da Jensen e Maehle. La Var sta valutando.

102′ CALCIO DI RIGORE PER L’INGHILTERRA!

102′ Nulla di fatto sugli sviluppi, ma per adesso c’è solo l’Inghilterra in campo.

101′ Henderson effettua un cross dalla destra, il solito Vestergaard in angolo a destra.

100′ Curiosità: Schmeichel ha effettuato ben 14 parate ad Euro 2020, di cui 6 solo stasera contro l’Inghilterra.

99′ Fallo di Jensen su Walker. Si gioca ad una porta sola, Danimarca in difesa.

99′ Wass leva via il pallone in area, poi Grealish spara su Schmeichel. Infine, Sterling calcia alto dal limite. Inghilterra arrembante verso l’area avversaria.

98′ Sterling cade in area ma non c’è nessun fallo. L’azione continua con l’angolo per gli inglesi.

97′ L’Inghilterra ha sostituito solo un giocatore (Saka per Grealish) nei 90′ e può essere un’arma in più, adesso, avere i cambi a disposizione nei supplementari.

96′ Doppio cambio Inghilterra: fuori Rice e Mount, dentro Henderson e Foden.

95′ Subito dopo, Sterling va duro con mani e piedi su Vestergaard. Doloroso il difensore danese.

94′ KANE! Sulla destra, Walker serve l’attaccante del Tottenham: calcia basso sul secondo palo, Schmeichel respinge.

93′ Si riparte con l’Inghilterra che gira il pallone.

92′ Gioco fermo: l’arbitro Makkelie avvisa il quarto uomo Hategan della presenza di laser dagli spalti.

91′ Iniziano i tempi supplementari, per decidere (forse) la seconda finalista di Euro 2020!

22:54 Triplice fischio: si va ai tempi supplementari, come in Italia-Spagna. È ancora 1-1 tra Inghilterra e Danimarca!

90+7′ Phillips crossa dalla destra, sponda di Maguire, inutile. Poi Grealish in mezzo per Kane, c’è Kjaer che salva tutto.

90+6′ Sterling fallisce il tentativo di inserirsi dalla destra, Vestergaard lo chiude.

90+6′ Ultimo minuto di recupero.

90+5′ Ancora Mount in mezzo per Maguire di testa: Schmeichel in presa bassa.

90+5′ Kane guadagna una punizione sulla destra contro un Vestergaard inferocito. Punizione Inghilterra, spinge Wembley.

90+4′ Tentativo di Phillips alto su assist dal limite di Kane, che aveva tolto il destro a giro a Grealish. A Wembley, tutti a mani giunte sugli spalti.

90+3′ Fallo di Poulsen su Shaw. Sterling, poi, trova Vestergaard sul traversone dalla destra.

90+2′ Sembra sovrastare la paura su entrambe le squadre.

90+1′ Kane fermato in area di rigore dalla difesa danese, sopratutto senza alcun fallo.

90+1′ Saranno 6 i minuti di recupero.

90′ Giro palla inglese vicino il limite dell’area di rigore: si cerca lo spazio giusto.

89′ Fallo di Vestergaard in area sugli sviluppi dell’angolo. Punizione Inghilterra.

88′ Cambio Danimarca: fuori uno stremato Delaney, dentro Jensen.

87′ Poulsen guadagna un insistito calcio d’angolo sulla bandierina di destra. Che cuore questa Danimarca!

86′ Ultimi 5 minuti più recupero a Wembley.

85′ Poulsen strattona Maguire, senza fallo secondo l’arbitro.

84′ Cross di Delaney dalla destra, ma in area non c’è nessuno. La Danimarca comunque costruisce molto bene per arrivare negli ultimi 15 metri avversari.

83′ Shaw batte profondo dalla sinistra in mezzo: Stones di testa va largo.

82′ Fallo dubbio di Delaney che si appoggia su Mount, punizione Inghilterra. Tutti in area.

81′ Kane va in mezzo a due, poi il pallone a sinistra ma recuperato da Norgaard.

80′ PHILLIPS! Calcia da fuori, pallone che non esce di molto.

79′ Partono le note di “Football it’s coming home” sugli spalti di Wembley.

78′ Cambio Danimarca: fuori Christensen che non ce la fa più, dentro Andersen.

77′ Maguire e Christensen, un anticipo dopo l’altro, con il danese che forse ne ha risentito.

76′ Cross di Braithwaite dalla destra, attraversa tutta l’area di rigore. Maehle lotta per prendere palla ma non basta.

75′ Possesso palla danese.

74′ Sugli sviluppi, Sterling murato in mischia. Poulsen, poi, subisce fallo: punizione.

73′ Mount crossa dalla destra, direttamente in porta! Schmeichel smanaccia oltre la traversa: angolo.

72′ Wass falloso su Grealish: ammonito. Si fa sentire subito la presenza del talento dell’Aston Villa.

71′ Pickford salva un calcio d’angolo per gli avversari dopo un retropassaggio pericoloso.

70′ Braithwaite abbattuto da Shaw, punizione Danimarca dalla destra verso il centro. Stones manda il pallone in fallo laterale.

69′ Cambio Inghilterra: fuori Saka, dentro Grealish, l’idolo di Wembley.

69′ L’Inghilterra spinge per cercare il gol: cross di Saka sul secondo palo, troppo lungo.

68′ Cambio Danimarca: fuori Dolberg, dentro Norgaard.

67′ Cambio Danimarca: fuori Stryger Larsen, dentro Wass.

65′ Rinvio di Schmeichel che mette in difficoltà Stones, pallone di nuovo in favore della Danimarca.

64′ Cambio Danimarca: fuori Damsgaard, dentro Poulsen.

63′ Tiro forzato di Mount, dal limite, che gira poco sul secondo palo: Schmeichel blocca.

62′ Partita ancora in parità, con la vincitrice che giocherà la finale contro l’Italia domenica.

61′ Mount murato dalla difesa avversaria al momento del tiro. Poi il cross dalla destra per Kane, che però viene anticipato.

60′ Mount allarga a sinistra per Saka, c’è Shaw in supporto. Il suo traversone in mezzo, con Hojbjerg che rischia l’autogol…

59′ Dolberg calcia su Pickford, rasoterra.

58′ Damsgaard fa uscire il pallone sulla destra al momento di un cross. Riparte Pickford.

57′ Angolo conquistato, gli ospiti ci credono.

56′ Fallo incomprensibile di Stones giunto fino a centrocampo. Punizione Danimarca, che spinge sulla destra.

55′ MAGUIRE! Dalla punizione, Mount in mezzo per Maguire: colpo di testa morbido, Schmeichel ci arriva, la toglie dal palo. Che parata, che occasione!

54′ Damsgaard e Braithwaite non s’intendono, allora riparte l’Inghilterra. Fallo di Maehle su Kane sulla fascia destra, vicino la bandierina.

53′ Braithwaite serve in area con un cross profondo dalla destra, Pickford esce con i pugni.

52′ Maehle serve Dolberg in verticale, che si accentra e calcia sul primo palo. Pickford ci arriva, ma il danese era in fuorigioco. È stata comunque una gran parata dell’estremo difensore inglese.

51′ Kjaer ancora scosso dal contrasto, poi si rialza. Si riprende a giocare.

50′ Il gol di Damsgaard è il primo segnato su punizione in questa edizione dell’Europeo.

49′ Mount trova Maguire in area, che stacca di testa ma su Kjaer: ammonito.

48′ Fallo di Vestergaard sulla destra su Saka. Punizione per l’Inghilterra vicina alla linea di fallo laterale.

47′ L’Inghilterra prova a colpire con ripartenze veloci, ma occhio ai danesi che hanno dimostrato di saper tenere il pallone in mezzo al campo.

46′ Inizia il secondo tempo!

21.46 Finisce il primo tempo: 1-1 tra Inghilterra e Danimarca. Prima una pennellata di Damsgaard, poi l’autogol di Kjaer ad anticipare Sterling. Sarà una grande ripresa.

45′ Danimarca in difficoltà, l’Inghilterra vuole colpire alla fine del primo tempo.

44′ Walker crossa dalla destra, ma ne esce fuori un tiro. Fa la stessa cosa Shaw dall’altro lato, l’azione sfuma così.

43′ Ed è l’undicesimo di tutto Euro 2020.

42′ Per l’1-1 inglese, è stato autogol di Kjaer, che in scivolata ha di fatto anticipato Sterling sul tap-in.

41′ Rice ruba palla e gira attorno a Braithwaite, tanti applausi per lui.

40′ Kane, imbuca per Saka sulla destra. Traversone in mezzo per Sterling che la butta dentro con tutto se stesso. È 1-1 a Wembley!

39′ STERLINGGGGGGG, ORA È DENTROOOO!

38′ STERLINGGG! Kane, dalla destra, corre e serve in mezzo Sterling che davanti la porta s’inserisce e spara su Schmeichel!

38′ Braithwaite supera un paio di avversari in velocità, ma poi la Danimarca si perde dopo un cross dalla destra.

37′ Sterling prova il tiro a giro, ma trova la faccia (la faccia!) di Simon Kjaer in barriera.

36′ Vicini al limite dell’area, inglesi pronti a battere.

35′ Kane guadagna la punizione dopo il fallo di Delaney, esattamente verso il centro della porta avversaria.

34′ Sterling salta Hojbjerg sulla sinistra, ma centralmente non trova Mount in aiuto. L’Inghilterra mantiene il possesso palla.

33′ È inoltre il primo gol subito dall’Inghilterra in tutto l’Europeo. L’ultimo, 552 minuti fa da Sigthorsson dell’Islanda.

32′ 4 gol in 8 partite in Nazionale per il giocatore della Sampdoria, adocchiato dal Tottenham in questa sessione estiva di calciomercato.

31′ La Danimarca è in vantaggio con la punizione diretta di Damsgaard dai 30 metri: che gol, direttamente in porta, per l’1-0 danese!

30′ DAMSGAAAAAAARDDDDDDDDD!

29′ Christensen trattenuto da Shaw davanti l’arbitro: c’è un’altra punizione, stavolta più centrale verso la porta e vicino il limite dell’area.

28′ Fallo di Mount su Dolberg. Anche la Danimarca ha una punizione interessante dalla destra.

27′ Sterling subisce un colpo di sonno e non aggancia a sorpresa il pallone sulla fascia sinistra, rimessa danese.

26′ Kjaer anticipa Mount in mezzo, niente da fare.

25′ Il giovanissimo Saka guadagna un fallo contro Maehle, punizione Inghilterra dalla destra.

24′ Vestergaard recupera un gran pallone a centrocampo senza fallo su Kane. Poi Damsgaard prova la conclusione a giro “alla Chiesa”, ma non trova il secondo palo.

23′ Intensità diminuita, con la Danimarca più in partita. Adesso, il possesso provano a farlo gli inglesi dalla propria metà campo.

22′ Un pilastro della difesa è Simon Kjaer, alla presenza numero 113 con la Nazionale danese.

21′ La Danimarca, con calma, vuole costruire la prima vera occasione del match.

20′ Possesso palla danese, e il pubblico rumoreggia.

18′ Stryger Larsen, dalla destra di centrocampo verso il centro dell’area non trova nessuno. Il pallone viene lasciato scorrere fuori.

17′ Fallo su Hojbjerg da parte di Rice. Punizione, col tentativo di abbassare la pressione degli avversari.

16′ Pickford respinge con i pugni, e Mount anticipa Stryger Larsen sul tentativo di cross dalla sinistra.

15′ Anche Hojbjerg calcia rasoterra sul portiere avversario. In più, Pickford sbaglia il rinvio e regala il pallone alla Danimarca che alla fine si concede l’angolo.

14′ Lancio di Walker dalla destra per Kane: aggancio e tiro, subito! Ma pallone alto.

13′ Sugli sviluppi, Rice non trovato. Ma il pallone è sempre per i padroni di casa: Sterling, dalla sinistra, rientra sul destro ma calcia rasoterra su Schmeichel.

12′ Mount riesce in qualche modo a scambiare con Saka sulla destra. L’ex Derby County entra in area ma trova la chiusura di Vestergaard. Angolo inglese.

11′ Il pubblico canta molto, tant’è che i due commissari tecnici non riescono a farsi sentire dalle loro panchine!

10′ Triangolo danese nato dalla destra, pallone in profondità per Damsgaard. Però, c’è Walker che col fisico copre tutto per Pickford.

9′ È troppo lungo il servizio per Saka sulla destra. Palla a Schmeichel.

8′ A Wembley, si respira calcio al 100%: i tifosi sugli spalti non smettono di fare qualsiasi tipo di rumore!

7′ Christensen gira male il pallone da destra a sinistra: è fuori.

6′ Kane vuole Sterling dalla destra, in profondità, per il centro dell’area. Pallone troppo lungo, rimessa dal fondo.

5′ L’Inghilterra manovra l’azione con il possesso palla, la Danimarca vuole le verticalizzazioni.

4′ Hojbjerg chiude Mount, pallone in fallo laterale di sinistra.

3′ Shaw avanza, prova a servire in avanti: rimpallo su Mount, palla bassa a Schmeichel. Primo spunto inglese.

3′ Shaw irregolare su Stryger Larsen sulla fascia destra. Punizione Danimarca che riparte dalla difesa.

2′ Risponde Phillips su Hojbjerg. Subito tanto ritmo in campo.

1′ Fallo di Delaney su Sterling, che prova subito a scattare, a centrocampo. Punizione Inghilterra.

1′ Inizia la partita!

20.59 Black Lives Matter per gli inglesi, i danesi applaudono il gesto.

20.58 Super bolgia a Wembley, quasi tutto pronto per la seconda semifinale!

20.57 Pochi applausi, essendo il pubblico inglese quello in maggioranza. Now, it’s time for “God Save the Queen”.

20.56 Inni nazionali: si parte con quello danese, “Der er et yndigt land”.

20.55 Le due squadre fanno il loro ingresso in campo sotto l’ovazione del pubblico di Wembley e le note di “Sweet Caroline”.

20.50 La Danimarca, invece, è alla sua quarta semifinale nella storia dei suoi Europei. Oltre che nell’edizione 2020, è successo nel 1964, 1984 e nel 1992, anno in cui vinse il suo primo e unico trofeo.

20.45 Per l’Inghilterra, è la terza semifinale raggiunta agli Europei. Alla prima, nel 1968, perse con la Jugoslavia, mentre nel 1996 uscì ai rigori contro la Germania. Inoltre, la Nazionale dei Tre Leoni è quella che ha giocato più partite nella storia del torneo continentale senza mai arrivare in finale: ben 36.

20:40 Chi passerà il turno affronterà in finale l’Italia, che ieri ha battuto la Spagna per 5-3 dopo i calci di rigore (1-1 al termine dei tempi supplementari).

20.35 L’arbitro è l’olandese Makkelie, assistito dai connazionali Steegstra e de Vries. Quarto uomo: Hategan (Rou). Al Var, van Boekel (Ned). Gli Avar sono i tedeschi Blom e Gittelmann e il polacco Gil.

20.30 Il match si gioca al Wembley Stadium di Londra con 61mila spettatori al seguito: 53mila inglesi, 8mila danesi.

20.00 La formazione ufficiale della Danimarca (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen; Hojbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard. CT: Hjulmand.

19.55 La formazione ufficiale dell’Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane. CT: Southgate.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live di Inghilterra-Danimarca, partita di calcio valida per le semifinali di Euro 2020.

Dall’altro lato, ecco la favola Danimarca, che sogna di ripetere l’impresa del 1992. Seconda nel girone B a 3 punti dietro al Belgio, supera Galles agli ottavi (4-0) e Repubblica Ceca, altra sorpresa della fase finale, ai quarti (2-1). Il regalo per Christian Eriksen è ancora vivo, nella speranza di portarglielo integro alla fine del torneo.

Dopo esser passata come prima nel girone D a 7 punti, l’Inghilterra ha battuto la Germania agli ottavi di finale per 2-0 e l’Ucraina di Shevchenko ai quarti per 4-0. Soprattutto grazie a un ritrovato Harry Kane (3 gol nelle ultime 2 partite) e la forza della difesa, l’unica a mantenere la porta inviolata in tutto l’Europeo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Inghilterra-Danimarca, partita di calcio valida per le semifinali di Euro 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!

