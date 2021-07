CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La nostra diretta live si chiude qui, grazie per aver seguito Francia-USA su questa pagina

16.05 A sorpresa la Francia di coach Vincent Collet superà gli USA di Gregg Popovich nell’esordio al torneo olimpico, replicando quanto accaduto due anni fa ai quarti di finale del mondiale cinese. Top-scorer è un incredibile Evan Fournier, 28 punti, 4 rimbalzi un assist. Al Dream Team a stelle e strisce non bastano i 18 punti di Holiday e i 12 di Adebayo.

FINISCE COSI’! CLAMOROSO A TOKYO, LA FRANCIA SUPERA GLI USA ALL’ESORDIO!

83-76 2/2 Batum.

81-76 Lillard segna i primi due poi tira per sbagliare il terzo ma arriva un fallo su Batum.

Ingenuità di Fournier che regala tre liberi a Lillard.

81-74 Altri due liberi di Gobert, 15″ sul cronometro, +7 Francia.

79-74 1/2 Fournier, ora la Francia avrà anche il possesso.

Dopo una review gli arbitri trasformano il fallo da semplice ad antisportivo.

Persa degli USA, poi fallo di Lillard su Fournier, linea del traguardo vicina per la Francia.

Time out di Gregg Popovich.

78-74 2/2 De Colo, +4 Francia, 21″ da giocare.

Fallo sistematico speso da LaVine su De Colo, liberi.

Si rialza Yabusele che torna dolorante in panchina, riparte il gioco, possesso Francia.

Canestro che ora sembra stregato per gli USA che sbagliano tre triple consecutive in un’unica azione d’attacco, 23″ da giocare. Gioco fermo con Yabusele a terra in seguito a una caduta.

76-74 TRIPLA DI FOURNIER! +2 FRANCIA CON 50″ DA GIOCARE!

73-74 1/2 Gobert.

Viaggio in lunetta per Rudy Gobert.

Sanguinoso 0/2 Adebayo, possesso Francia, 1’33” sul cronometro.

Fallo a rimbalzo offensivo di Yabusele, Adebayo in lunetta con la Francia in bonus.

72-74 Fournier in allontanamento dall’angolo, 2’25” da giocare, sarà un arrivo in volata.

70-74 TRIPLA di Batum, 3’06” da giocare.

67-74 2/2 Booker.

Fallo di Batum sul tentativo dall’arco di Booker, ci saranno tre liberi per il giocatore dei Phoenix Suns.

67-72 TRIPLA di LaVine, 4’00” sul cronometro, Francia in bonus, 2 falli per gli USA.

67-69 ANCORA YABUSELE! -2 Francia.

65-69 Yabusele trova un canestro cadendo, 5’01” da giocare.

63-69 Penetrazione di Holiday, il giocatore dei Milwaukee Bucks raggiunge quota 18 punti, time out Francia.

63-67 TRIPLA dall’angolo di Holiday, gli USA tornano ad avere due possessi di vantaggio.

63-64 Durant realizza un libero dopo un tecnico fischiato alla panchina della Francia.

63-63 Jrue Holiday riporta il match in parità dalla lunetta. 6’57” da giocare.

Time out che arriva dalla panchina degli Stati Uniti.

63-61 1/2 Fall.

Fallo di Green che manda Moustapha Fall in lunetta.

62-61 Holiday in lunetta riporta Team USA a -1, 7’50” da giocare prima della sirena.

62-59 TRIPLA di Holiday.

Il primo minuto trascorre senza punti messi a referto.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO!

FINISCE IL TERZO QUARTO!

62-56 TRIPLA DI HEURTEL! Massimo vantaggio Francia sul +6, parziale di 25-11 in favore degli uomini di Collet nel terzo quarto.

59-56 DE COLO DA TRE! +3 Francia, 1’15” sul cronometro del terzo quarto.

56-56 Appoggio al tabellone di Holiday, parità.

56-54 1/2 per Nando De Colo in lunetta.

55-54 TRIPLA DI DE COLO! La Francia mette la testa avanti con 2’33” da giocare nel terzo quarto.

52-54 Due liberi di Tatum riportano avanti Team USA.

52-52 Dentro il libero aggiuntivo, parità a 3’43” dalla fine del terzo quarto.

51-52 POIRIER! Canestro con il fallo subito da Adebayo, potenziale gioco da tre.

49-52 Piazzato di Fournier, sono 22 per lui, Francia di nuovo ad un solo possesso di svantaggio.

47-52 TRIPLA di Tatum, 5’19” sul cronometro.

47-49 Fournier in penetrazione, adesso i transalpini ci credono.

Palla persa dagli USA in attacco, la Francia recupera il possesso.

Allarme usa con Kevin Durant al quarto fallo personale, coach Popovich chiama time out per rimettere ordine tra i suoi.

45-49 SCHIACCIATA DI GOBERT! -4 Francia, 7’09” sul cronometro.

43-49 TRIPLA di Fournier dall’angolo, il giocatore dei Boston Celtics raggiunge quota 18 in partita, top-scorer.

40-49 Adebayo risponde dall’altra parte.

40-47 TRIPLA di Fournier.

37-47 Piazzato di Durant, +10 Stati Uniti.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

14.56 A tra poco per il secondo tempo di Francia-Usa su OA Sport.

14.54 Questi i numeri dei primi 20′, Francia: 15/22 da 2, 1/11 da tre e 6/9 ai liberi; USA: 12/21 da 2, 7/17 da 3 e 6/6 in lunetta.

14.52 Si chiude il primo tempo alla Saitama Super Arena di Tokyo con il Team USA di Gregg Popovich avanti di otto punti sulla Francia di coach Vincent Collet. 15-22 e 22-23 i parziali dei primi due quarti, top-scorer Evan Fournier con 12 punti, i migliori tra gli americani sono Edrice Femi Adebayo con 10 e Damian Lillard con 9.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

37-45 Gobert inchioda a canestro una tripla sul ferro di De Colo.

35-45 TRIPLA DI HOLIDAY! 35″ sul cronometro.

35-42 Fournier in penetrazione riporta la Francia sul -7.

Sfondamento di Tatum, la Francia recupera il possesso con 1’30” sul cronometro del secondo quarto.

33-42 Pallone recuperato dagli USA e LaVine vola a schiacciare indisturbato, stavolta il time out lo chiama Collet.

33-40 TRIPLA di LaVine, in uscita dal time out, 2’11” all’intervallo.

33-37 Ottima circolazione offensiva della Francia e schiacciata di Gobert, Popovich chiama time out sul -4 transalpino.

31-37 1/2 Holiday, 3’20” da giocare, 3-2 la situazione falli.

Viaggio in lunetta per Jrue Holiday.

31-36 SCHIACCIATA di Gobert, 3’41” all’intervallo.

29-36 Due liberi di Adebayo che raggiunge la doppia cifra.

29-34 Penetrazione di De Colo.

Time out USA.

27-33 Piazzato di Fournier.

25-33 Dopo una review gli arbitri trasformano una precedente tripla di Booker in un canestro da due.

25-34 LILLARD DA TRE! 6’14” sul cronometro, massimo vantaggio USA sul +9.

25-31 Piazzato di Heurtel.

23-31 Penetrazione di Adebayo.

23-29 SCHIACCIATA di Gobert, la Francia per ora risponde colpo su colpo.

21-29 TRIPLA di Damian Lillard.

21-26 Booker risponde dall’altra parte, 7’32” sul cronometro.

21-24 Piazzato di De Colo.

19-24 2/2 McGee.

Viaggio in lunetta per McGee.

19-22 Luwawu Kongbo in penetrazione.

17-22 SCHIACCIATA A DUE MANI DI FALL!

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

15-22 2/2 Fall, 16″ al termine del primo quarto.

Liberi per Moustapha Fall.

1’23” per chiudere il primo quarto di gara.

13-22 Altro canestro di Jayson Tatum in entrata, la Francia va al time out.

13-20 Stoppata di Green su Luwawu, dall’altra parte Tatum segna in penetrazione.

2’04” sul cronometro del primo quarto, USA in bonus, tre falli per la Francia.

13-18 2/2 Fall, 2’54” da giocare.

Fallo di Jonhson che manda in lunetta Fall.

11-18 Assist di Holiday per Durant, massimo vantaggio USA! 3’59” da giocare.

11-16 TRIPLA di LILLARD!

11-13 Fournier in penetrazione.

9-13 Schiacciata di Adebayo.

9-11 TRIPLA DI KEVIN DURANT.

9-8 Assist di Adebayo per Green, 6’15” da giocare nel primo periodo.

9-6 TRIPLA di Fournier.

7’13” sul cronometro del primo quarto, gli USA hanno esaurito il bonus, un fallo per la Francia.

6-6 Piazzato di Lillard.

6-4 1/2 Gobert.

Viaggio in lunetta per Rudy Gobert.

5-4 Assist di Adebayo per il piazzato di Durant, 8’16’ sul cronometro.

5-2 Dentro il libero aggiuntivo.

4-2 FOURNIER! Canestro in penetrazione con fallo subito, potenziale gioco da tre.

2-2 Green pareggia subito i conti dall’altra parte.

2-0 Yabusele firma i primi due punti del match

SI PARTE! PALLA DUE!

13.57 Tre minuti alla palla a due del match!

13.55 Inno statunitense.13.56 Inno francese.

13.54 QUINTETTI; FRANCIA: Batum, De Colo, Fournier, Gobert e Yabusele; USA: Adebayo, Durant, Green, LaVine, Lillard.

13.52 In corso la presentazione delle squadre alla Saitama Super Arena di Tokyo.

13.50 Nonostante molte stelle non abbiano risposto positivamente al viaggio in Giappone, come Lebron James, James Harden, Kyrie Irving o Steph Curry, gli USA possono comunque disporre di un roster praticamente inarrivabile per chiunque, e capitanato da Kevin Durant, reduce dagli ori di Londra 2012 e Rio 2016.

13.45 Sono 6 i precedenti tra USA e Francia alle Olimpiadi, tutti vinti dalla nazionale a stelle e strisce.

13.40 Le due squadre sono state inserite nel girone A, con Repubblica Ceca e Iran, affrontatesi oggi in un match che ha visto la vittoria dei cechi (84-78). Il torneo olimpico è composto da dodici squadre divise in tre gironi da quattro, passeranno ai quarti di finale le prime due di ciascun girone e le due migliori terze.

13.35 Gli USA di coach Gregg Popovich cercheranno la rivincita con la Francia dopo l’eliminazione patita per mano dei transalpini al Campionato mondiale del 2019 in Cina.

13.30 Buon pomeriggio amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Francia-USA, match valido per la prima giornata del torneo di basket maschile delle Olimpiadi di Tokyo.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRE TTA LIVE testuale di Francia-USA, match valido per la prima giornata del torneo di basket maschile delle Olimpiadi di Tokyo. Alla Saitama Super Arena va subito in scena un big-match nel gruppo A.

E’ il giorno dell’esordio del “Dream Team” di coach Gregg Popovich a Tokyo, in una riedizione dei quarti di finale del Mondiale 2019 in Cina, dove ad imporsi fu la Francia con un 79-89. Gli USA arrivano però a questa manifestazione con un roster completamente rinnovato rispetto a quello di due anni fa. Nella lista dei 12 il nome che spicca di gran lunga è quello di Kevin Durant, stella dei Brooklyn Nets, che andrà a caccia del terzo oro di fila dopo quelli di Londra 2012 e Rio 2016. Ci saranno poi tra gli altri anche Damian Lillard, Zach Lavine e Jayson Tatum, e nel reparto lunghi Bam Adebayo e Draymond Green.

La Francia di coach Vincent Collet presenta anch’essa un roster di elevatissima qualità, che può senza mezzi termini, puntare alla medaglia. I reduci dal Mondiale cinese, concluso dai transalpini al terzo posto sono sette: Batum, Fournier, Gobert, Ntilikina, Albicy, De Colo e Poirier. La stella è senza dubbio Rudy Gobert, centro degli Utah Jazz, uno dei cinque francesi militanti in NBA. Gli altri sono Nicolas Batum, ala dei Los Angeles Clippers, Evan Fournier, guardia-ala dei Boston Celtics, Timothé Luwawu-Cabarrot, guardia-ala dei Brooklyn Nets e Frank Ntilikina, play-guardia dei New York Knicks.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Francia-USA, match valido per la prima giornata del gruppo A del torneo olimpico di basket. Palla a due prevista alle ore 14.00 italiane (le 21.00 locali) alla Saitama Super Arena di Tokyo, dove si giocherà a porte chiuse. Buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

