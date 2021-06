Wimbledon, risultati maschili 30 giugno: Fognini e Murray al terzo turno. Avanti Djokovic e Schwartzman

Oggi, mercoledì 30 giugno, il torneo di Wimbledon di tennis 2021, terzo Slam stagionale, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, ha visto concludersi il primo ed iniziare il secondo turno del tabellone principale del singolare maschile, per un totale di 41 incontri, dei quali 40 portati a termine (ne erano previsti 43, ma 2 sono stati rinviati a domani).

Tra i 27 incontri del primo turno ci sono le vittorie di tre italiani, ovvero Matteo Berrettini, Gianluca Mager e Lorenzo Sonego, che torneranno in campo già domani per i loro match di secondo turno in un programma fitto di sfide per recuperare il tempo perso causa meteo avverso nei giorni scorsi e salvare il riposo domenicale.

Tra i 13 match del secondo turno conclusi dei 16 in programma (2 sono stati rinviati a domani), si registrano i successi della testa di serie numero 1, il serbo Novak Djokovic, che batte il sudafricano Kevin Anderson con un triplice 6-3, e della numero 9 del seeding, l’argentino Diego Sebastian Schwartzman, che supera la wild card britannica Liam Broady per 4-6 6-2 6-1 6-4.

Avanzano già al terzo turno anche l’azzurro Fabio Fognini, numero 26 del tabellone, che spegne in quattro partite le velleità del serbo Laslo Djere, battuto per 6-3 6-4 0-6 6-4, e lo scozzese Andy Murray, in tabellone con una wild card, che batte il qualificato tedesco Oscar Otte in rimonta per 6-3 4-6 4-6 6-4 6-2.

RISULTATI MASCHILI WIMBLEDON 30 GIUGNO

Primo turno

[17] C. Garin b. [Q] B. Zapata Miralles 6-7(6) 6-3 3-6 6-3 6-2

[13] G. Monfils b. C. O’Connell 4-6 6-2 7-6(5) 4-6 6-4

[7] M. Berrettini b. G. Pella 6-4 3-6 6-4 6-0

[LL] B. Van De Zandschulp b. [Q] G. Barrere 6-2 7-6(4) 6-1 7-6(3)

A. Bedene b. C. Moutet 6-4 6-4 6-0

Y. Nishioka b. [28] J. Isner 7-6(5) 2-6 6-3 6-7(3) 6-4

J. Chardy b. [20] A. Karatsev 7-6(4) 7-6(6) 5-3

I. Ivashka b. J. Munar 6-1 7-5 7-6(5)

K. Nishikori b. Al. Popyrin 6-4 6-4 6-4

J. Thompson b. [12] C. Ruud 7-6(6) 7-(3) 2-6 2-6 6-2

[16] F. Auger-Aliassime b. T. Monteiro 6-3 6-3 6-3

M. Ymer b. J-W. Tsonga 7-5 6-7(4) 5-7 6-4 6-3

G. Mager b. J. I. Londero 7-6(3) 6-0 4-6 6-3

N. Kyrgios b. [21] U. Humbert 6-4 4-6 3-6 6-1 9-7

[31] T. Fritz b. [Q] B. Nakashima 7-5 3-6 6-4 7-5

S. Johnson b. D. Novak 7-6(7) 6-2 7-5

[29] C. Norrie b. L. Pouille 6-7(6) 7-5 6-2 7-5

[23] L. Sonego b. P. Sousa 6-2 7-5 6-0

D.E. Galan Riveros b. F. Coria 6-4 4-6 7-5 7-5

J. Duckworth b. R. Albot 6-4 6-4 6-1

S. Querrey b. [11] P. Carreno-Busta 7-6(6) 5-4 7-5

M. Giron b. E. Ruusuvuori 6-4 2-6 6-2 0-6 6-4

A. Bublik b. M. Kukushkin 6-4 6-2 6-1

[18] G. Dimitrov b. F. Verdasco 3-6 6-3 6-4 6-4

[32] M. Cilic b. S. Caruso 7-6(5) 7-6(1) 6-1

B. Bonzi b. M. Trungelliti 6-1 1-6 4-6 6-3 6-4

C. Alcaraz b. Y. Uchiyama 6-3 6-7(4) 6-2 3-6 6-3

Secondo turno

[1] N. Djokovic b. K. Anderson 6-3 6-3 6-3

[Q] D. Kudla b. A. Seppi 6-2 6-4 6-2

[9] D. Schwartzman b. [WC] L. Broady 4-6 6-2 6-1 6-4

M. Fucsovics b. J. Vesely 6-3 5-4 ritiro

[26] F. Fognini b. L. Djere 6-3 6-4 0-6 6-4

[5] A. Rublev b. L. Harris 6-1 6-2 7-5

F. Tiafoe b. V. Pospisil 6-4 6-4 6-4

[25] K. Khachanov b. E. Gerasimov 6-1 7-6(3) 6-3

[22] D. Evans b. D. Lajovic 6-3 6-3 6-4

S. Korda b. [Q] A. Hoang 7-5 6-4 6-4

[10] D. Shapovalov b. P. Andujar-Alba per forfait

[WC] A. Murray b. [Q] O. Otte 6-3 4-6 4-6 6-4 6-2

D. Koepfer b. S. Kwon 6-3 6-7(8) 7-6(2) 5-7 6-3

[8] R. Bautista-Agut c. M. Kecmanovic 6-3 6-3 6-7(3) 3-2 sospesa

Foto: LaPresse