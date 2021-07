Doccia fredda in avvio di Giochi Olimpici per l’Italia del judo, che ha subito perso per strada uno degli otto atleti qualificati per la rassegna a cinque cerchi nipponica. Si tratta di Francesca Milani, eliminata a sorpresa al primo turno nei 48 kg dalla taiwanese Lin Chen-Hao per waza-ari awasete ippon a 15″ dalla fine dei 4 minuti regolamentari.

Nonostante un paio di risultati abbastanza sorprendenti, di fatto tutte le grandi favorite per il titolo hanno vinto la rispettiva Pool accedendo così alle semifinali (in programma a partire dalle ore 10 italiane, dopo i ripescaggi). L’unica sulla carta in grado di soppiantare una delle “Magnifiche Quattro” era la francese Shirine Boukli, campionessa d’Europa nel 2020, che si è dovuta però arrendere già al primo turno con la serba Milica Nikolic.

Nessuna problema nella Pool A per la kosovara Distria Krasniqi, n.1 al mondo e campionessa continentale in carica, che sfiderà in semifinale la temibile mongola Urantsetseg Munkhbat, n.4 del seeding e dominatrice incontrastata nella Pool B. Si preannuncia una semifinale stellare anche nella parte bassa del tabellone, con il sesto atto della rivalità tra l’ucraina Daria Bilodid e la padrona di casa nipponica Funa Tonaki.

Giappone in lizza per la medaglia d’oro anche nella categoria maschile fino a 60 kg, con il 28enne Naohisa Takato che ha raggiunto le semifinali dopo aver dovuto però affrontare un infinito Golden Score in finale di Pool C con il georgiano Lukhumi Chkhvmiani. Il nipponico se la vedrà in semifinale con il kazako Yeldos Smetov, n.3 del seeding, mentre dall’altra parte del tabellone hanno raggiunto il penultimo atto Luka Mkheidze (Francia) e Yang Yung Wei (Taipei).

Foto: IJF