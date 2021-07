Judo, Odette Giuffrida: ippon di bronzo! Di nuovo sul podio alle Olimpiadi 5 anni dopo Rio!

Odette Giuffrida completa l’opera e conquista una splendida medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021! La judoka azzurra si conferma così sul podio olimpico a cinque anni di distanza dall’argento di Rio de Janeiro, mettendosi al collo la seconda medaglia a cinque cerchi della carriera e sbloccando il medagliere italiano del judo in Giappone.

La 26enne romana, dopo aver ceduto il passo in semifinale alla fenomenale giapponese Uta Abe dopo oltre 3 minuti di Golden Score, è stata in grado di smaltire la delusione nel giro di un’ora, presentandosi al via dello spareggio per il bronzo con la giusta concentrazione e cattiveria agonistica che l’ha sempre contraddistinta sul tatami.

La campionessa d’Europa 2020 ha dovuto fronteggiare l’ungherese Reka Pupp, una delle rivelazioni di questo torneo olimpico (ha battuto al primo turno la kosovara Majlinda Kelmendi, oro a Rio 2016), in un rematch del quarto di finale europeo andato in scena lo scorso aprile a Lisbona.

Come in Portogallo, la sfida si è protratta al Golden Score nonostante gli svariati tentativi di attacco da parte di Giuffrida e lo shido comminato alla magiara per passività dopo 1’28” di combattimento. Odette si è però dimostrata nettamente superiore all’avversaria, continuando ad imporre il suo judo e trovando finalmente la proiezione vincente con un meraviglioso ippon (Seoi-nage) dopo 4’31” complessivi di lotta.

Foto: IJF