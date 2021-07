Judo, Odette Giuffrida in semifinale! Ora la sfida della vita contro Abe

Odette Giuffrida si conferma una certezza dello sport italiano, rispetta il pronostico della vigilia e raggiunge le semifinali ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 nella categoria fino a 52 kg di judo. La 26enne romana, già argento a Rio 2016, ha vinto la Pool D imponendosi prima sulla rumena Andreea Chitu e poi sulla belga Charline Van Snick, portandosi così ad un passo dalla zona podio.

Terzo scontro diretto a livello internazionale tra Giuffrida e Van Snick (1-1 nei precedenti) che si apre con una fase di studio abbastanza prolungata. La belga, n.7 del ranking mondiale e sesta testa di serie del tabellone olimpico, ha tenuto testa all’azzurra nei primi due minuti cercando di far valere le sue ottime doti nella lotta a terra e rendendosi anche pericolosa in almeno un’occasione con un tentativo di proiezione.

Odette, dopo aver preso le misure alla sua avversaria (accumulando uno shido per falso attacco dopo 1’38”), ha cominciato ad imporre il suo judo generoso e aggressivo mettendo sotto pressione Van Snick fino al momento dell’attacco decisivo per l’esito del combattimento. A soli 11″ dal termine dei regolamentari, la nostra portacolori ha scardinato finalmente la difesa della belga con un seoi-nage valutato waza-ari e sufficiente per aggiudicarsi l’incontro.

Adesso la campionessa d’Europa 2020 ha a disposizione tre ore di riposo in vista della semifinale contro la fuoriclasse giapponese Uta Abe, due volte campionessa iridata e capace di imporsi in 12 degli ultimi 13 tornei disputati in campo internazionale. Nessun precedente tra le due prima di oggi.

Foto: IJF