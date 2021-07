Oggi domenica 18 luglio (ore 17.30) si gioca Italia-Serbia, Finale dei Mondiali Under 20 di volley femminile. A Rotterdam (Paesi Bassi) si assegna il trofeo e la nostra Nazionale vuole salire sul gradino più alto del podio. Le azzurrine hanno infilato sette vittorie consecutive in questa rassegna iridata di categoria e puntano a completare la loro cavalcata, affrontando le slave che hanno già liquidato nella fase preliminare. Le nostre portacolori hanno tutte le carte in regola per imporsi e per conquistare un quel titolo vinto soltanto una volta, ormai dieci anni fa.

L’Italia si affiderà all’opposto Giorgia Frosini, alle schiacciatrici Beatrice Gardini e Loveth Omoruyi, alle centrali Emma Graziani e Linda Nwakalor, alla palleggiatrice Gaia Guiducci e al libero Martina Armini. Le ragazze del CT Massimo Bellano partiranno con i favori del pronostico ma non potranno permettersi di sottovalutare le avversarie di turno se vorranno davvero festeggiare e scrivere una bella pagina della pallavolo tricolore.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming di Italia-Serbia, Finale dei Mondiali Under 20 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della FIVB e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-SERBIA, FINALE MONDIALI UNDER 20 VOLLEY FEMMINILE: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 18 LUGLIO:

17.30 Finale Mondiali U20 volley femminile – Italia vs Serbia

ITALIA-SERBIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming sul canale YouTube della FIVB.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: FIVB