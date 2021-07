Italia-Repubblica Dominicana oggi, Preolimpico basket: orario, tv, programma, streaming

Due partite al sogno Tokyo 2020. L’Italbasket si prepara a vivere la semifinale del Preolimpico di Belgrado contro la Repubblica Dominicana. Palla a due alle ore 13.00 per una partita che vede gli azzurri favoriti, ma occhio a sottovalutare i dominicani, che per tre quarti sono rimasti pienamente in partita e hanno fatto soffrire la Serbia. In caso di vittoria ci sarà poi la finale domenica sera, con ogni probabilità contro i padroni di casa che affrontano invece il Porto Rico nell’altra semifinale.

Qui di seguito il programma completo della prima giornata del Preolimpico di Belgrado 2021. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Rai Sport HD ed in streaming su SkyGo e RaiPlay. Non perdetevi la diretta scritta di OA Sport

PROGRAMMA ITALIA-REPUBBLICA DOMINICANA PREOLIMPICO BELGRADO 2021

SABATO 3 LUGLIO

ore 13.00 Italia-Repubblica Dominicana

ITALIA-REPUBBLICA DOMINICANA IN DIRETTA TV E STREAMING

DIRETTA TELEVISIVA – Sky Sport Uno e Rai Sport HD

DIRETTA STREAMING – SkyGo, RaiPlay

DIRETTA SCRITTA – OA Sport

Credit Ciamillo