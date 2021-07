Calcio, sarà un doppio Italia-Spagna in semifinale! Ad ottobre rivincita in Nations League

L’Italia tornerà a Wembley e martedì sera si giocherà la semifinale degli Europei 2021 contro la Spagna. Un match che è diventato una grande classica della manifestazione continentale, visto che le due formazioni si affrontano ininterrottamente dai quarti di finale del 2008. Quest’anno ci sarà poi un doppio Italia-Spagna, visto che le due nazionali si incroceranno ad ottobre nella semifinale della Nations League.

Tutta l’attesa è ovviamente rivolta al match di martedì prossimo, sicuramente la semifinale più importante delle due in programma. L’Italia di Roberto Mancini continua a far sognare un paese intero ed anche contro il Belgio gli azzurri sono stati vicini alla perfezione, con un successo meritatissimo contro Lukaku e compagni. Dall’altra parte c’è la Spagna, reduce da due supplementari consecutivi e che ha risolto la pratica Svizzera solamente ai calci di rigore, sbagliando anche per due volte per primi con Busquets e Rodri.

Come detto Italia-Spagna è ormai una grande classica degli Europei. Dal 2008 gli azzurri incrociano le Furie Rosse su loro cammino. Tredici anni fa ci fu una dolorosa sconfitta ai calci di rigore, che diede il via alla grande epopea spagnola, culminata con il titolo del 2008 e del 2012 (in mezzo anche il Mondiale 2010), battendo in finale sempre l’Italia, allora allenata da Cesare Prandelli. La rivincita degli azzurri è firmata Antonio Conte, con la sua Nazionale che nel 2016 riuscì ad eliminare agli ottavi di finale la Spagna con le reti di Chiellini e Pellè.

Quella di martedì sarà la prima Italia-Spagna dell’anno, visto che il 6 ottobre a San Siro le due squadre si affronteranno per la semifinale della Nations League. La speranza di tutti gli italiani è quella che possa essere un’occasione di rivincita per gli spagnoli e vorrebbe dire che l’Italia ha raggiunto la tanto ambita finale degli Europei, restando fino a domenica in quel di Wembley.

Foto: LaPresse