L’Italia ha vinto gli Europei di calcio 2021, rendendosi protagonista di una meravigliosa cavalcata nell’ultimo mese. Gli azzurri hanno giganteggiato nella rassegna continentale e surclassando il tanto quotato Belgio (numero 1 del ranking FIFA), la blasonata Spagna e la presuntuosa Inghilterra, che era già sicura di festeggiare davanti ai 60.000 tifosi dello Stadio Wembley di Londra. I ragazzi del CT Roberto Mancini hanno confezionato una vera e propria impresa, rimettendo le mani su quel trofeo dopo addirittura 53 anni di digiuno.

Dalla mancata qualificazione ai Mondiali 2018 alla grande gloria europea, tutto nel giro di tre anni in cui il tecnico marchigiano è stato bravo a ricostruire da zero e a riplasmare una Nazionale in grado di regalare sogni memorabili. Ovviamente non è finita qui e si guarda al futuro, questa Italia può davvero aprire un ciclo e continuare a fare vivere emozioni da favola. Si ritornerà in campo tra meno di due mesi per riprendere il filo con le qualificazioni ai Mondiali 2022: giovedì 2 settembre è in programma la sfida casalinga contro la Bulgaria, avversario sulla carta relativamente comodo; tre giorni dopo (domenica 5 settembre) è in calendario l’ostica trasferta in Svizzera, mentre mercoledì 8 settembre è previsto l’incontro con la Lituania.

L’Italia occupa attualmente il primo posto del gruppo C a punteggio pieno: 9 punti all’attivo, inseguita a tre distanze dalla Svizzera (che ha giocato una partita in meno). Lo scontro diretto in terra elvetica, contro i rossocrociati capaci di eliminare la Francia agli Europei e di costringere la Spagna ai calci di rigore, sarà determinante per le sorti del raggruppamento anche perché soltanto la prima classificata si qualifica ai Mondiali, la seconda deve invece passare dai playoff.

La nostra Nazionale ha vinto gli Europei e sogna di conquistare a breve un altro trofeo, in questa annata che potrebbe davvero diventare leggendaria. L’appuntamento è con la Nations League, visto che a inizio autunno si disputerà la Final Four proprio nel Bel Paese: il 6 ottobre è in programma la semifinale contro la Spagna a Milano, una rivincita di quanto visto settimana scorsa a Wembley. L’obiettivo è sconfiggere ancora una volta le Furie Rosse e accedere all’atto conclusivo da giocare contro la vincente di Belgio-Francia il 10 ottobre sempre nel capoluogo lombardo.

Il percorso di qualificazione ai Mondiali si concluderà poi a metà novembre: il 12 la trasferta in Lituania, il 15 il match casalingo con la Svizzera. La rassegna iridata sarà poi in programma dal 21 novembre al 18 dicembre 2022, per la prima volta sul finire dell’autunno e non in estate. Di seguito il calendario delle prossime partite dell’Italia.

CALENDARIO PROSSIME PARTITE ITALIA

2 settembre (qualificazioni Mondiali 2022): Italia-Bulgaria

5 settembre (qualificazioni Mondiali 2022): Svizzera-Italia

8 settembre (qualificazioni Mondiali 2022): Italia-Lituania

6 ottobre (semifinale Nations League): Italia-Spagna

10 ottobre (eventuale finale Nations League): Italia-Belgio/Francia

12 novembre (qualificazioni Mondiali 2022): Lituania-Italia

15 novembre (qualificazioni Mondiali 2022): Italia-Svizzera

21 novembre 2022-18 dicembre 2022: eventuali Mondiali 2022 (fase finale)

Foto: Lapresse