Volley, calendario Olimpiadi Tokyo: programma, date, orari, tv, streaming

Il volley sarà grande protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. La pallavolo gode infatti di ampio spazio all’interno dei Giochi e riempirà entrambe le settimane della rassegna a cinque cerchi. Sono in programma due tornei, quello maschile e quello femminile. Sono qualificate 12 Nazionali per sesso, suddivise in due gironi da sei squadre ciascuno: le prime quattro classificate si qualificano ai quarti di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta.

L’Italia si presenterà all’appuntamento per essere protagonista. Gli uomini vinsero la medaglia d’argento a Rio 2016 e proveranno a essere degli outsider, pronti a battagliare con le favorite Polonia (Campioni del Mondo), Brasile (Campioni Olimpici), Russia, USA senza dimenticarsi della Francia. Le donne, invece, vanno a caccia del bersaglio grosso dopo non essere mai salite sul podio a cinque cerchi nella storia: Paola Egonu e compagni hanno tutti i mezzi per sognare in grande contro la Serbia, la Cina, gli USA, la Russia, il Brasile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming di volley alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e su Discovery+ oltre che su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda, la ginnastica potrebbe avere il suo spazio. Gli orari che abbiamo indicato sono italiani, in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi.

CALENDARIO VOLLEY MASCHILE OLIMPIADI TOKYO 2021: DATE, PROGRAMMA, ORARI

SABATO 24 LUGLIO:

02.00 Italia-Canada (Pool A)

04.05 Brasile-Tunisia (Pool B)

07.20 Russia-Argentina (Pool B)

09.25 Giappone-Venezuela (Pool A)

12.40 Polonia-Iran (Pool A)

14.45 USA-Francia (Pool B)

LUNEDÌ 26 LUGLIO:

02.00 Iran-Venezuela (Pool A)

04.05 USA-Russia (Pool B)

07.20 Polonia-Italia (Pool A)

09.25 Francia-Tunisia (Pool B)

12.40 Giappone-Canada (Pool A)

14.45 Brasile-Argentina (Pool B)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO:

02.00 Canada-Iran (Pool A)

04.05 USA-Tunisia (Pool B)

07.20 Argentina-Francia (Pool B)

09.25 Polonia-Venezuela (Pool A)

12.40 Giappone-Italia (Pool A)

14.45 Brasile-Russia (Pool B)

VENERDÌ 30 LUGLIO:

02.00 Canada-Venezuela (Pool A)

04.05 Brasile-USA (Pool B)

07.20 Giappone-Polonia (Pool A)

09.25 Argentina-Tunisia (Pool B)

12.40 Italia-Iran (Pool A)

14.45 Russia-Francia (Pool B)

DOMENICA 1° AGOSTO:

02.00 Polonia-Canada (Pool A)

04.05 Brasile-Francia (Pool B)

07.20 Russia-Tunisia (Pool B)

09.25 Italia-Venezuela (Pool A)

12.40 Giappone-Iran (Pool A)

14.45 USA-Argentina (Pool B)

MARTEDÌ 3 AGOSTO:

02.00 Quarto di finale 1

06.00 Quarto di finale 2

10.00 Quarto di finale 3

14.30 Quarto di finale 4

GIOVEDÌ 5 AGOSTO:

06.00 Semifinale 1

14.00 Semifinale 2

SABATO 7 AGOSTO:

06.30 Finale per la medaglia di bronzo

14.15 Finale per la medaglia d’oro

CALENDARIO VOLLEY FEMMINILE OLIMPIADI TOKYO 2021: DATE, PROGRAMMA, ORARI

DOMENICA 25 LUGLIO:

02.00 Russia-Italia (Pool B)

04.05 USA-Argentina (Pool B)

07.20 Serbia-Repubblica Dominicana (Pool A)

09.25 Cina-Turchia (Pool B)

12.40 Giappone-Kenya (Pool A)

14.45 Brasile-Corea del Sud (Pool A)

MARTEDÌ 27 LUGLIO:

02.00 Russia-Argentina (Pool B)

04.05 Cina-USA (Pool B)

07.20 Giappone-Serbia (Pool A)

09.25 Italia-Turchia (Pool B)

12.40 Brasile-Repubblica Dominicana (Pool A)

14.45 Corea del Sud-Kenya (Pool A)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO:

02.00 Italia-Argentina (Pool B)

04.05 Corea del Sud-Repubblica Dominicana (Pool A)

07.20 Serbia-Kenya (Pool A)

09.25 Cina-Russia (Pool B)

12.40 Giappone-Brasile (Pool A)

14.45 USA-Turchia (Pool B)

SABATO 31 LUGLIO:

02.00 Repubblica Dominicana-Kenya (Pool A)

04.05 USA-Russia (Pool B)

07.20 Argentina-Turchia (Pool B)

09.25 Serbia-Brasile (Pool A)

12.40 Giappone-Corea del Sud (Pool A)

14.45 Cina-Italia (Pool B)

LUNEDÌ 2 AGOSTO:

02.00 Serbia-Corea del Sud (Pool A)

04.05 USA-Italia (Pool B)

07.20 Russia-Turchia (Pool B)

09.25 Cina-Argentina (Pool B)

12.40 Giappone-Repubblica Dominicana (Pool A)

14.45 Brasile-Kenya (Pool A)

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO:

02.00 Quarto di finale 1

06.00 Quarto di finale 2

10.00 Quarto di finale 3

14.30 Quarto di finale 4

VENERDÌ 6 AGOSTO:

06.00 Semifinale 1

14.00 Semifinale 2

DOMENICA 8 AGOSTO:

02.00 Finale per la medaglia di bronzo

06.30 Finale per la medaglia d’oro

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, sui canali di Eurosport.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ con canale tematico dedicato alla ginnastica artistica.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Eurosport Player e Sky Go.

I canali televisivi di Eurosport sono visibili anche in diretta streaming su DAZN.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda, il volley potrebbe avere il suo spazio.

Photo LiveMedia/Bianca Simonetti