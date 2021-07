Italia-Inghilterra in tv, dove vedere la Finale degli Europei: programma, palinsesto, streaming e diretta in 4K

Domenica 11 luglio sarà il giorno della finale dei Campionati Europei di calcio 2021. Allo stadio di Wembley si affronteranno Italia e Inghilterra, rispettivamente alla caccia del secondo e del primo titolo continentale della loro storia.

L’inizio della partita, che curiosamente si gioca nella stessa data della finale dei Mondiali 1982, è programmato per le ore 21.00 italiane. Come seguire in TV il match che deciderà la nuova Campionessa d’Europa, destinata a succedere al Portogallo trionfatore nel 2016?

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro Rai 1 (1 del Digitale Terrestre) trasmetterà la diretta di Italia-Inghilterra.

TV A PAGAMENTO – La partita sarà trasmessa in diretta per i soli abbonati anche da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport HD (251).

STREAMING – Italia-Inghilterra potrà essere seguita in diretta su Pc, Tablet e Smartphone gratuitamente su raiplay.it, oppure utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta live testuale del match tra Italia e Inghilterra.

PALINSESTO ITALIA-INGHILTERRA, EUROPEI CALCIO

Domenica 11 luglio, ore 21.00

Finale (a Londra, Stadio di Wembley)

ITALIA-INGHILTERRA

Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251

Diretta tv in chiaro su Rai 1

Diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV

Diretta streaming gratuita su Rai Play

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse