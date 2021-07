Domenica 11 luglio sarà il giorno della finale dei Campionati Europei 2021. Allo stadio Wembley di Londra si sfideranno l’Italia e l’Inghilterra, un’avversaria entrata nell’immaginario collettivo soprattutto per le famosissime sequenze del film “Il secondo tragico Fantozzi”. Però, nella realtà dei fatti, quali sono i precedenti tra le due squadre?

Il primo confronto tra i due Paesi avviene solo il 13 maggio 1933, d’altronde nell’anteguerra gli inglesi si ritenevano troppo superiori al resto del mondo per concedersi facilmente ad avversarie dell’Europa continentale o del Sudamerica. L’amichevole giocata a Roma settantotto anni fa termina 1-1 e da quel momento comincia una sequenza di partite in cui gli Azzurri non sono mai in grado di battere i Tre Leoni! Passano 40 anni prima che la Nazionale riesca ad avere ragione dell’Inghilterra. Al nono tentativo, dopo quattro pareggi e quattro sconfitte, l’Italia vince finalmente per 2-0 in un’amichevole giocata a Torino il 14 giugno 1973, con reti di Pietro Anastasi e Fabio Capello.

Già, un’altra amichevole, perché di sfide ufficiali tra gli Azzurri e i Tre Leoni non se ne vedono fino al 1976, quando le due squadre sono inserite nello stesso girone di qualificazione ai Mondiali. Il 17 novembre 1976 la Nazionale vince 2-0 il match casalingo di Roma, mentre esattamente un anno dopo, il 16 novembre 1977 gli inglesi si impongono con lo stesso risultato. Sconfitta indolore per l’Italia, che poche settimane dopo batte il Lussemburgo e si qualifica alla Coppa del Mondo, a discapito proprio dell’Inghilterra.

A proposito di qualificazioni ai Mondiali, le due squadre si incrociano nuovamente nel 1997 sulla strada dell’edizione 1998. A febbraio gli Azzurri vincono 1-0 a Wembley con una rete di Gianfranco Zola, mentre a ottobre pareggiano 0-0 a Roma. Gli scontri diretti sono favorevoli, ma un inopinato pareggio della Nazionale in Georgia fa sì che siano i Tre Leoni a qualificarsi direttamente, costringendo l’Italia agli spareggi, poi comunque superati ai danni della Russia.

Parlando invece di Europei, ci sono due precedenti nella fase finale, entrambi favorevoli agli Azzurri. Il primo si gioca nella fase a gironi del 1980 e viene vinto 1-0 con un gol di Marco Tardelli. Invece nel 2012 i team si scontrano nei quarti di finale, finisce 0-0 dopo i tempi supplementari, ma la Nazionale si impone ai rigori.

Infine, ci sono due sfide nella fase finale dei Mondiali, curiosamente terminate con il medesimo risultato. L’Italia ha battuto l’Inghilterra per 2-1 sia nella finalina per il 3° posto del 1990 che nel match d’apertura della fase a gironi del 2014.

ITALIA – PRECEDENTI VS INGHILTERRA

Partite giocate: 27

Vittorie: 10

Pareggi: 9

Sconfitte: 8



Gol fatti: 31

Gol subiti: 33

Come si può notare, il bilancio complessivo è piuttosto equilibrato. Cionondimeno, i più attenti avranno già notato come nelle partite ufficiali la situazione sia decisamente favorevole all’Italia. In quest’ambito si contano 8 sfide, con ben 5 vittorie azzurre e 1 sola inglese, a fronte di due pareggi. Il bilancio dei gol vede la Nazionale in vantaggio 8 a 4.

Foto: La Presse