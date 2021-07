Italia-Inghilterra, probabili formazioni Finale Europei 2021: ballottaggio Immobile-Belotti, Foden in panchina

Domenica 11 luglio alle ore 21.00 il mitico stato di Wembley sarà teatro della Finale degli Europei 2021 di calcio tra l’Inghilterra e l’Italia. Un atto conclusivo dai crismi storici perché mai un confronto del genere si è proposto in una Finale di una competizione continentale.

Per la Nazionale si tratta della decima finale in un grande torneo internazionale (sei Mondiali, quattro Europei): solo la Germania (14) ne ha giocate di più tra le compagini europee. In questo contesto, l’Italia non ha mai perso contro l’Inghilterra (3V, 1N): 1-0 a EURO 1980, 2-1 ai Mondiali del 1990 e del 2014 e pareggio 0-0 prima di vincere ai rigori a EURO 2012. La speranza è che si replichi anche in questa circostanza.

La formazione di Roberto Mancini, forte della sua imbattibilità che dura da 33 partite (27V, 6N), segnando 86 gol e subendone solo 10, vuol dar seguito a questa serie reduce dal soffertissimo successo ai calci di rigore contro la Spagna. Il CT sembra orientato a confermare lo stesso undici della sfida contro le Furie Rosse, valutando le condizioni fisiche di Nicolò Barella che potrebbe essere sostituito eventualmente da Matteo Pessina a partita in corso. Si è parlato anche di un cambio nel ruolo di centravanti: al posto di un Ciro Immobile sottotono, potrebbe esserci una chance per Andrea Belotti oppure sfruttare Lorenzo Insigne come ‘falso nove’.

Per quanto concerne l’Inghilterra, impostasi ai tempi supplementari contro la Danimarca grazie al gol Harry Kane (tanto discusso), gli uomini di Gareth Southgate si presentano con una sola rete subita in questa rassegna continentale e avendo ottenuto nelle ultimi 12 partite 11 vittorie e 1 pareggio, mantenendo 10 volte la porta inviolata e subendo solo due reti. Il tecnico inglese, finora, non ha mai confermato la stessa formazione e dall’ultimo match della fase a gironi contro la Repubblica Ceca ha apportato modifiche minime. Se si guarda all’ultima sfida contro la Danimarca, vi è stata la preferenza di Bukayo Saka rispetto a Jadon Sancho. Da capire se Southgate confermerà questo trend anche con gli azzurri e, per quanto riportano le cronache, Phil Foden potrebbe partire dalla panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA-INGHILTERRA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct: Mancini

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane. Ct: Southgate

Foto: LaPresse