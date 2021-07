Italia-Germania basket, Olimpiadi Tokyo: data, programma, tv, orario, streaming

17 anni: tanti ne sono passati dall’ultima dell’Italia alle Olimpiadi nel basket. Allora sulla panchina sedeva Carlo Recalcati, il Charlie di tutto il popolo della palla a spicchi, e in campo volavano Gianluca Basile, Gianmarco Pozzecco, Giacomo Galanda, giocatori entrati nella storia della pallacanestro di casa nostra.

Il percorso a cinque cerchi da allora si è interrotto bruscamente ed è stato avvicinato soltanto nel 2016, a Torino, in una notte beffarda con la Croazia. Notte che è stata in qualche modo vendicata a Belgrado: il Pionir è diventato dolce per gli azzurri, vittoriosi sulla Serbia in una partita già entrata tra quelle della storia della Nazionale. Gli uomini di Meo Sacchetti esordiranno alla Saitama Super Arena, teatro di un ricordo lituano di 15 anni fa da cancellare, contro la Germania. Gli azzurri avranno un Danilo Gallinari in più, i tedeschi continueranno a non avere Dennis Schroder, perché tra Federazione ed assicurazione del play dei Lakers di accordo non se n’è vista l’ombra.

Italia-Germania si giocherà domenica quando saranno le ore 6:40 da noi. Diretta tv su Rai2 (salvo eventi da medaglia su altri campi di gara). Diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. L’orario indicato è italiano. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

ITALIA-GERMANIA BASKET OLIMPIADI TOKYO: PROGRAMMA

DOMENICA 25 LUGLIO

Ore 6:40 Italia-Germania

ITALIA-GERMANIA BASKET OLIMPIADI TOKYO: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Rai2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse