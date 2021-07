Italia-Germania basket in tv, Olimpiadi Tokyo: orario, programma, streaming (titolo)

L’Italbasket farà il suo esordio ai Giochi domani alle 6.40 contro la Germania. Si tratta già di una partita decisiva per Danilo Gallinari e compagni. Gli azzurri, infatti, si trovano in un girone di cui fanno parte anche due pericolose outsider come Nigeria e Australia, le quali, di recente, hanno fatto parlare di sé poiché ambedue, in amichevole, hanno steso i grandi favoriti di Team USA. Sarà fondamentale, dunque, per l’Italia, vincere innanzitutto contro la rivale più abbordabile di questo primo turno.

La Germania, infatti, partecipa alle Olimpiadi la sua stella Dennis Schroeder. Oltre alla point guard dei Lakers, inoltre, mancheranno altri due giocatori fondamentali per la selezione teutonica, vale a dire Daniel Theis dei Chicago Bulls e Paul Zipser del Bayern Monaco. Chiaramente, perdere contro questa versione depotenziata dei tedeschi vorrebbe dire ritrovarsi già con le spalle al muro.



Italia-Germania verrà trasmessa in diretta tv su Rai2 (salvo eventi da medaglia su altri campi di gara). Sarà, inoltre, possibile vederla in streaming su Discovery+ ed Eurosport Player. Ricordiamo, inoltre, che Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. OA Sport, infine, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della sfida dandovi così l’opportunità di non perdervi nemmeno un canestro.

IL PROGRAMMA DI ITALIA-GERMANIA

Orario: 6.40

Diretta TV: Rai 2 (se non ci sono eventi da medaglia su altri campi di gara)

Diretta streaming: Eurosport Player, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo