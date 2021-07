Italia-Canada volley Olimpiadi: orario, tv, programma, streaming 24 luglio

L’Italia farà il proprio esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2021 affrontando il Canada. La nostra Nazionale di volley maschile scenderà in campo sabato 24 luglio alle ore 02.00 italiane (le ore 09.00 in Giappone). Saranno proprio gli azzurri ad aprire il torneo di pallavolo e a dare vita a un incontro subito determinante per le sorti del girone. I ragazzi del CT Chicco Blengini partiranno con i favori del pronostico, ma non possono permettersi di sottovalutare un avversario decisamente ostico e rognoso, in grado di mettere in difficoltà anche le rivali più blasonate.

Ivan Zaytsev e compagni vogliono incominciare nel migliore dei modi possibili, portando a casa una vittoria cruciale non soltanto in ottica qualificazione ai quarti di finale ma anche per i piazzamenti nobili del raggruppamento, fondamentale per un accoppiamento sulla carta più agevole nella fase a eliminazione diretta. A guidare il sestetto saranno lo Zar nel ruolo di opposto, il regista Simone Giannelli, lo schiacciatore Osmany Juantorena. Sarà un test importante per testare il polso della nostra Nazionale alla vigilia del big match contro la Polonia, Campione del Mondo trascinata da Wilfredo Leon.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Canada, match valido per la fase a gironi del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 (ma con possibili inserimenti di altri sport in caso di momenti salienti), in diretta streaming su Discovery+, Eurosport Player, DAZN per tutti gli abbonati. Garantita la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani, in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi.

ITALIA-CANADA, VOLLEY OLIMPIADI: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

SABATO 24 LUGLIO:

02.00 Italia vs Canada

ITALIA-CANADA, COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2. Potrebbero esserci inserimenti di altri sport in caso di momenti reputati salienti.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player. Presente il canale dedicato al volley per seguire la partita senza perdersi un punto.

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN. In questo caso vengono trasmessi i due canali televisivi di Eurosport.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse