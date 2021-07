Ambizione e convinzione. La Nazionale italiana di volley femminile vuol essere una grande protagonista nel torneo olimpico di Tokyo. La formazione del Bel Paese è, senza se e senza ma, tra le favorite principali per la conquista della medaglia d’oro insieme a Serbia, Cina, USA, Russia e a Brasile.

Le azzurre, inserite nella Pool B, faranno il loro esordio domenica 25 luglio (ore 02.00 italiane, le 09.00 locali) contro le russe, avversarie di grandissimo rilievo. Per quel match la compagine tricolore vorrà esprimere il suo gioco al 100% per far vedere alle rivali, in primis, che l’Italia c’è.

Con questo spirito si è espressa quella che è la giocatrice simbolo della formazione tricolore, ovvero Paola Egonu: “Ci arriviamo bene, abbiamo spinto per due mesi; ogni giorno palla e pesi però l’abbiamo vissuta in maniera molto positiva; ho la sensazione che tutte noi siamo maturate molto. Siamo qui con un obiettivo chiaro in testa, abbiamo lavorato e ci siamo messe a disposizione l’una dell’altra ed è molto bello lavorare così perché lo si fa più facilmente. Non vediamo l’ora che inizi tutto. Ora possiamo solo divertirci“. le parole di Egonu, che avrà il privilegio nel corso della Cerimonia d’apertura dei Giochi di essere tra le portabandiera del CIO, sfilando con il vessillo a Cinque Cerchi.

Giova ricordare che dopo l’impegno contro la Russia, due giorni dopo la Nazionale (ore 09.25) dovrà incrociare la Turchia di Giovanni Guidetti, mentre nella notte di giovedì 29 luglio (ore 02.00) ci sarà il confronto con l’Argentina. A chiosa di questa prima fase due big match: sabato 31 luglio (ore 14.45) la sfida contro la Cina, lunedì 2 agosto (ore 04.05) il confronto con gli USA.

Foto: FIVB