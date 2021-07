“Con te partirò” sarà la musica che accompagnerà Vanessa Ferrari alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e che la dovrà guidare verso un sogno: conquistare la tanto agognata medaglia a cinque cerchi sfumata per un soffio a Londra 2012 e Rio 2016. La Farfalla di Orzinuovi ci riprova imperterrita, con la voglia di una ragazzina e la maturità di una veterana forgiata dal fuoco di mille battaglie. Una Principessa Guerriera che ha creduto nella posibilità di qualificarsi a questi Giochi anche dopo essersi rotta il tendine d’Achille ai Mondiali 2017: nel momento più difficile della sua seconda parte di carriera, la bresciana non ha mollato la presa e si è messa in gioco da autentica fuoriclasse, riuscendo dopo mille peripezie a staccare il pass per la sua quarta partecipazione a Cinque Cerchi (record per una ginnasta italiana).

Alla 30ene manca soltanto questo in un palmares da favola e si è presentata in Giappone per non tornare a casa a mani vuote. La Campionessa del Mondo 2006 ha cambiato la colonna sonora al corpo libero e per l’occasione adotterà un brano mai sposato in passato, un cavallo di battaglia di Andrea Bocelli che è conosciuto in tutto il mondo: c’è tanta curiosità attorno al suo esercizio, che ammireremo domenica 25 luglio (ore 03.00) nel corso del turno di qualificazione. Vanessa Ferrari non si concentrerà esclusivamente sulla sua prova al quadrato, ma sarà chiamata anche a guidare la squadra: l’infortunio all’ultimo minuto di Giorgia Villa la costringerà agli straordinari, affiancando le altre tre giovani Fate (Martina Maggio, Asia D’Amato, Alice D’Amato) nella missione di strappare una non semplice qualificazione alla finale del team event.

L’allieva di Enrico Casella punta in alto con consapevolezza. Il 25 aprile aveva vinto la medaglia di bronzo agli Europei, dopo aver sconfitto il Covid-19 e con quasi un mese di inattività alle spalle, giganteggiando con “Bella Ciao”. A fine giugno ha trionfato in Coppa del Mondo, con un roboante 14.266, strappando il biglietto per i Giochi sulle note di “Bambola”. Un mese dopo, indossando il body azzurro, insegue la consacrazione di una vita intera da vero fenomeno qual è e con una nuova proposta musicale. Si metterà al servizio della squadra col doppio avvitamento al volteggio e una buona trave, poi dovrà scatenarsi al corpo libero, sfoggiando il suo nuovo accompagnamento per essere tra le migliori 8 e poi tentare il tutto per tutto.

