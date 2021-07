Alle ore 21.00 del 2 luglio, l’Italia disputerà il proprio match di quarti di finale ai Campionati Europei 2021. All’Allianz Arena di Monaco di Baviera gli azzurri sfideranno il Belgio, un’avversaria che la Nazionale spesso e volentieri affronta proprio nel contesto della manifestazione continentale.

Quello di venerdì sarà il 23° incontro tra le due squadre, misuratesi per la prima volta il 1° maggio del 1913 a Torino, in un’amichevole vinta dall’Italia per 1-0. Bisogna però attendere addirittura il 1954 per avere una partita ufficiale, che viene giocata durante la fase finale della Coppa Rimet di quell’anno. A Lugano gli azzurri si impongono per 4-1, raccogliendo l’unico successo del loro Mondiale.

Da quel momento, la Nazionale e i Diavoli Rossi si incrociano solo in amichevole o proprio nel contesto degli Europei. In tal senso, si parte dalle due sfide di quarti di finale datate 1972. All’epoca, infatti, la fase finale è riservata a quattro squadre e i quarti si giocano nel format di andata e ritorno, poiché rappresentano la cerniera tra i gironi di qualificazione e, appunto, l’atto conclusivo della manifestazione. A Milano finisce 0-0, mentre a Bruxelles vince il Belgio per 2-1, che in questo modo elimina gli azzurri.

È spiacevole anche il precedente del 1980, giocato a Roma nella prima edizione a otto squadre della rassegna continentale. Il match è l’ultimo della fase a gironi ed è una semifinale de facto, poiché chi vince va in finale. Cionondimeno, il pareggio è un risultato utile ai Diavoli Rossi, che infatti riescono a impattare sullo 0-0 e ad avanzare alla finalissima, dove vengono però sconfitti dalla Germania Ovest.

L’Italia si prende le proprie rivincite nel XXI secolo. Nel 2000, peraltro proprio a Bruxelles, gli azzurri battono i padroni di casa per 2-0 in una partita di girone. Il medesimo copione si ripete a Lione nel 2016, quando la Nazionale sconfigge, sempre per 2-0, i Diavoli Rossi nel match inaugurale di quell’appuntamento. Tale sfida, andata in scena poco più di cinque anni fa, è anche l’ultima tra le due squadre.

Ricapitolando, sono 22 i precedenti tra Italia e Belgio. Complessivamente si contano ben 14 vittorie azzurre e solo 4 dei Rode Duivels, con 4 pareggi. Bilancio leggermente più equilibrato nelle 6 partite ufficiali, dove abbiamo 3 successi italiani a fronte di 1 belga, con 2 pareggi.

Va rimarcato un fatto, ovvero che la Nazionale affronterà il Belgio per la quarta volta nella fase finale di un Europeo. Si conta un numero più elevato di partite solo contro la Spagna (ben sei, diluite in cinque diverse edizioni). Ciò significa che venerdì i Diavoli Rossi diventeranno, alla pari della Germania, la seconda avversaria più frequente dell’Italia nella manifestazione continentale.

ITALIA – PRECEDENTI VS BELGIO

Partite giocate: 22

Vittorie: 14

Pareggi: 4

Sconfitte: 4



Gol fatti: 43

Gol subiti: 24

Foto: La Presse