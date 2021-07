Golf, un sensazionale Lucas Glover rimonta e trionfa al John Deere Classic 2021

Mentre tutti gli occhi degli appassionati del grande golf erano concentrati sullo Scottish Open, torneo dello European Tour parallelo di preparazione all’imminente Open Championship, sul PGA Tour è andato in scena il John Deere Classic 2021. Il torneo disputato al TPC Deere Run in Illinois ha visto il trionfo dello statunitense Lucas Glover, che ha sfruttato una fenomenale ultima giornata conclusa in sette colpi sotto al par del percorso per scalare addirittura 11 posizioni e trionfare con margine su tutti gli altri.

Glover si è trovato a -14 dopo l’unico bogey sulla sua carta odierna, arrivato alla 11, ma da quel momento ha decisamente cambiato marcia, infilando cinque bogey che hanno letteralmente ribaltato la situazione e spezzato le gambe agli avversari. Il quarantunenne della Carolina del Nord ha raggiunto lo score finale di -19 che gli è valso il quarto titolo della carriera, a distanza di 10 anni dall’ultimo ottenuto al Wells Fargo Championship del 2011.

In una classifica che vede ben 8 golfisti a stelle e strisce nei primi 10 classificai, secondo posto finale a -17 per Ryan Moore e Kevin Na, entrambi col -3 di giornata e rimasti dunque a braccetto senza però riuscire a impensierire Glover. Scendendo di un altro colpo sul -16, in quarta posizione troviamo poi Adam Schenk (-4), Luke List (-3), Scott Brown (-2) e il colombiano Sebastian Muñoz, che dopo aver di fatto condotto il torneo sin dalle primissime fasi ha ceduto oggi alla tensione del momento non riuscendo ad andare oltre il par del campo e vedendo gli avversari scavalcarlo inesorabilmente.

