Golf, Tom Lewis e Joaquin Niemann in testa a metà Rocket Mortgage Classic 2021. Tagliato DeChambeau

Il Rocket Mortgage Classic 2021 ha appena visto spegnersi le luci sul secondo dei suoi quattro giri in programma al Detroit Golf Club. In testa a metà evento troviamo l’inglese Tom Lewis e il cileno Joaquin Niemann, appaiati con lo score di -10 in una classifica che resta tutto sommato molto corta.

Sia Lewis che Niemann stanno procedendo in queste prime giornate del torneo di pari passo, con una carta da 69 colpi in questo secondo round che è seguita al doppio 65 di ieri. Inoltre, per entrambi, sono arrivati dieci birdie complessivi nell’arco delle 36 buche giocate, senza alcun bogey, un fatto curioso e anomalo anche se il tutto deve essere considerato nel contesto di uno dei percorsi meno ostici del calendario del PGA Tour.

A una sola lunghezza di distanza dalla coppia di testa (-9) troviamo un terzetto di americani formato da Max Homa, Chris Kirk e Troy Merrit, poi a scendere sul -8 Cameron Davis, Brandon Hagy, Sean O’Hair, Pat Perez, Russell Knox e il leader della prima giornata Davis Thompson, che ha fatto molta più fatica nel round 2 chiudendo addirittura un colpo sopra par. Resta in contention Matthew Wolff (14esimo a -7) mentre viene clamorosamente tagliato il favoritissimo pre evento Bryson DeChambeau, incapace di fare meglio del -1 complessivo (72 71) dopo aver rotto i rapporti anche con lo storico caddie.

