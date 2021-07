Golf: Bryson DeChambeau si separa (di nuovo) dal caddie Tim Tucker

A poche ore dall’inizio del Rocket Mortgage Classic, Bryson DeChambeau ha lasciato filtrare un cambiamento importante nella sua carriera. Lo “scienziato pazzo” del golf, 27 anni, si sarebbe separato dalla sua ombra golfistica in maniera consensuale, il caddie Tim Tucker.

Nell’immediato, la mossa non sembra essergli stata di particolare aiuto, visto che nel torneo in cui è in gara ha messo insieme un primo giro a dir poco disastroso, con il 110° posto pari con il par (72).

Rimangono da comprendere le ragioni di questa mossa, anche se è da rilevare come DeChambeau, dal terzo posto al Players, non abbia più ottenuto risultati di particolare importanza se si eccettua il nono posto al Wells Fargo Championship.

In questa settimana DeChambeau verrà accompagnato da Ben Schomin, manager che normalmente opera per Cobra Golf. Potrebbe anche trattarsi di un’altra separazione temporanea con ritorno insieme, cosa già accaduta in passato: il numero 6 del mondo e Tucker si erano divisi nel 2017 solo per tornare uno al fianco dell’altro l’anno successivo.

