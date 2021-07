Golf, Nacho Elvira trema per due volte, ma alla fine trionfa per la prima volta in carriera al Cazoo Open 2021

Clamorosa giornata conclusiva, quella che l’European Tour ha visto andare in scena oggi per decretare il vincitore del Cazoo Open 2021. Sullo storico percorso del Celtic Manor, nell’evento sponsorizzato dal calciatore Garreth Bale, lo spagnolo Nacho Elvira ha rischiato grossissimo ma è riuscito, alla fine, a mettere le mani sul primo trofeo della sua carriera.

L’iberico classe 1987 ha infatti giocato un golf sublime nei primi tre giri e si era costruito un inattaccabile vantaggio di sei colpi da gestire quest’oggi. Ma il golf ha deciso di dimostrare ancora una volta a tutti la propria imprevedibilità, i nervi affiorano, lo swing si inceppa e basta un attimo per vanificare tutto. Elvira ha visto rapidamente il margine azzerarsi e gli avversari riacciuffarlo, ma con un colpo d’orgoglio finale ha trovato il birdie alla 17 che gli ha permesso di presentarsi sul tee del par 5 della 18 di nuovo in testa. Finita qui? Niente affatto, in quanto ancora una volta sul più bello il braccio di Elvira ha tremato ed è arrivato un pesantissimo bogey che lo ha portato al playoff contro il sudafricano Justin Harding (-6 di giornata).

A questo punto tutto faceva pensare che Harding fosse il favorito, per momentum e serenità mentale, e invece ancora una volta l’esito è stato opposto a quello previsto e ad Elvira è bastato un par contro il bogey avversario per poter finalmente alzare le braccia al cielo. Una storia incredibile.

Terza posizione finale a -15 per il finlandese Mikko Korhonen (-5), che è stato per un momento anche in testa salvo chiudere con qualche difficoltà di troppo le ultime buche e pagare caro il prezzo. Seguono l’inglese Callum Shinkwin (-14) e il giapponese Masahiro Kwamura (-12) entrambi i quali hanno firmato un 67 (-4) in questo quarto e ultimo round. Ricordiamo che nessun italiano presente era riuscito venerdì a passare il taglio.

Foto: masuti / Shutterstock.com