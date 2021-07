A Évian-les-Bains si è appena concluso l’Evian Championship 2021, ultimo major della stagione femminile del golf. A trionfare, per la prima volta in carriera in un torneo di questo livello, è stata a sorpresa l’australiana Minjee Lee, capace di recuperare ben 7 colpi in giornata alla coreana Jeongeun Lee e poi batterla alla prima buca del playoff.

L’oceanica ha infatti girato proprio in -7 e raggiunto il -18 complessivo che era già lo score di partenza dell’asiatica, la quale ha tuttavia pasticciato parecchio nel corso della prima parte della giornata anche complice la tensione, e solamente con delle super back 9 è riuscita tornare in pari col in par dell’Evian Resort Golf Club e forzare lo spareggio. Il momentum era però tutto dalla parte di Minjee, che ha infatti preso immediatamente il controllo delle operazioni e si è potuta lasciare andare ai festeggiamenti dopoché la rivale ha mancato il suo putt finale da 4 metri.

Si è fermato a un colpo dal playoff invece il sogno della diciannovenne statunitense Yealimi Noh, autrice di uno splendido torneo chiuso col -17 complessivo e un solidissimo -4 anche in questa domenica conclusiva. L’ex ragazza prodigio californiana si affaccia così anche ai massimi livelli del golf femminile, avendo anche avuto la chance concreta di raggiungere lo spareggio sul tee del par 5 della 18, chiuso con uno “stretto” par che non è stato sufficiente per lei.

Più staccate tutte le altre. Quarta da sola a -15 la giapponese Furue Ayaka (-4 di giornata), davanti di una lunghezza alla thailandese Atthaya Thitikul, che oggi ha fatto segnare un ottimo -6. E’ tuttavia nel gruppo che ha terminato al sesto posto che troviamo la vera storia di questa domenica, visto che l’irlandese Leona McGuire è riuscita nell’impresa di mettere a segno cinque birdie in entrambe le sezioni dell’Evian Resort Golf Club senza alcun errore, firmando così una carta da 61 (-10) che rappresenta il più basso giro mai registrato in un Major femminile, in compagnia proprio della coreana Lee che ci era riuscita allo stesso modo venerdì.

