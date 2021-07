L’European Tour scalda i motori in vista dell’Open Championship della prossima settimana con uno degli eventi più caratteristici e importanti del suo calendario, l’abrdn Scottish Open 2021. Dopo il primo giro, nonostante un field di elevatissima caratura, in testa alla classifica è salito un nome a sorpresa, il 32enne inglese Jack Senior. Partito in uno dei primi gruppi, il britannico ha saputo sfruttare al meglio le migliori condizioni di gioco nel fresco mattutino del Renaissance Club (North Berwick), mettendo a segno ben 8 birdie a fronte di un solo bogey che gli ha garantito questo prestigioso piazzamento in apertura di torneo con lo score di -7.

Subito alle spalle di Senior troviamo una coppia decisamente accattivante, formata dall’ex numero 1 del mondo Justin Thomas e dall’eterno Lee Westwood, che hanno chiuso il giro in 65 colpi sul par 71 del percorso, terminando dunque a -6. Classifica che resta comunque molto corta e ricca d’azione in vista del weekend, con ben nove golfisti che si sono inseriti in quarta posizione a -5, tra i quali l’attuale numero 1 dell’ordine di merito Jon Rahm. Insieme all’iberico troviamo anche il connazionale Alvaro Quiros, il sudafricano Geroge Coetzee, il belga Thomas Detry, l’americano Ryan Palmer e gli inglesi Tommy Fleetwood, Matthew Fitzpatrick e David Horsey.

Ottime notizie anche per quanto riguarda Francesco Laporta, che si conferma in grandissima condizione chiudendo il proprio primo giro in -4, con la 13esima posizione provvisoria e primo tra gli azzurri. Bene in questo avvio anche Renato Paratore, 45esimo con il -2 di giornata, mentre gli altri italiani sono al momento fuori dal taglio. Nino Bertasio occupa la 73sima posizione a -1, in compagnia anche di un Rory McIlroy che continua a rivelarsi enormemente falloso, poi Guido Migliozzi e Edoardo Molinari seguono in 96esima piazza dopo un round in pari con il par. Più complicata la situazione di Lorenzo Gagli (+1) e Francesco Molinari (+2) in vista del possibile taglio di domani, con Chicco che non può dunque festeggiare felicemente il suo ritorno sullo European Tour. Ultima posizione, ma purtroppo al momento non è una sorpresa, per un Andrea Pavan (+6) che ancora non riesce a scrollarsi di dosso i fantasmi di questa terribile ultima annata.

Foto: Federazione Italiana Golf