Golf: Hideki Matsuyama costretto a saltare il British Open 2021, non ha recuperato dal Covid-19

Non ci sarà Hideki Matsuyama all’Open Championship 2021, altrimenti noto dalle nostre parti come British Open. Il giapponese, già vincitore quest’anno del Masters in quel di Augusta, non ha infatti recuperato pienamente dal Covid-19 che lo ha colpito al Rocket Mortgage Classic.

Per il nipponico la situazione non è buona, perché nonostante sia asintomatico i suoi test hanno continuato a dare risultati positivi, un fatto che gli impedisce di poter mettere in atto un qualunque piano di ritorno tra i green, e anche di andare al Royal St. George.

Queste le parole riportate dalla BBC: “Mi sento bene, ma non sono stato in grado di allenarmi. Insieme alle difficoltà nel viaggiare verso il Regno Unito, io e il mio team abbiamo deciso che è meglio dare forfait per assicurare la sicurezza di tutti“. E poi rinnova l’appuntamento con l’edizione 2022, la numero 150, quella che si giocherà nel tempio di St. Andrews.

Al suo posto entrerà l’americano Harold Varner III. Va ricordato che per questa edizione del quarto Major dell’anno ci sarà una bolla, con la richiesta specifica ai golfisti di evitare bar, ristoranti e supermercati e di restare in hotel approvati in maniera specifica oppure in abitazioni private che possano essere condivise da un numero di persone che sale fino a quattro, altri giocatori esclusi.

Foto: LaPresse