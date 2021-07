Golf, PGA Tour 2021: Sebastian Munoz guida la leaderboard al termine del terzo round del John Deere Classic

I golfisti del PGA Tour sono giunti al culmine del terzo round del John Deere Classic (montepremi 6,2 milioni di dollari). L’evento nato nel 1971 è in corso d’opera sul percorso par 71 del TPC Deere Run di Silvis (Illinois, Stati Uniti) e vede al comando Sebastian Munoz. Il colombiano guida con lo score di -16 (197 colpi) dopo aver siglato un ottimo -4 nella terza tornata. Per Munoz il margine di vantaggio è risicato, avendo un sol colpo che lo separa dall’americano Brendon Hagy.

Classifica cortissima con oltre 20 partecipanti racchiusi in sole 6 lunghezze. -14 e terza posizione per gli statunitensi Scott Brown, Cameron Champ, Kevin Na, Ryan Moore ed Adam Long. Quest’ultimo è risultato il migliore di giornata mettendo a segno un super -7 (9 birdie, 2 bogey) che gli frutta una scalata di 21 posizioni.

Scorrendo la classifica troviamo in ottava posizione con il punteggio di -13 un quartetto composto dal venezuelano Jhonattan Vegas, e dai padroni di casa Luke List, Chez Reavie e Maverick McNealy. Bene Rafa Cabrera Bello. Lo spagnolo piazza un buon -5 di giornata issandosi al 15° posto con lo score di -11 in compagnia degli americani Patrick Rodgers, Russell Henley, Sean O’Hair e Chase Seiffert.

Fine settimana del PGA Tour povero di stelle in quanto gran parte dei protagonisti della stagione si sono già spostati in Gran Bretagna per preparare al meglio l’imminente The Open Championship. Tuttavia questa edizione del John Deere Classic potrà fornire spunti ed impressioni in vista del torneo Olimpico in cui, per citarne uno, Sebastian Munoz sarà ai nastri di partenza. Domenica spazio infine al quarto round in cui capiremo se il colombiano riuscirà a difendere il primato conquistato a suon di birdie in Illinois.

Foto: LaPresse