Golf, Francesco Molinari salta le Olimpiadi di Tokyo 2021: Renato Paratore dovrebbe sostituirlo

Anche l’ultimo tentativo in extremis per partecipare ai Giochi è stato vano: Francesco Molinari salterà le Olimpiadi di Tokyo 2021. Il golfista azzurro non potrà recuperare in tempo dall’infortunio alla schiena che da tempo lo tormenta e non sarà in gara in Giappone.

A sostituirlo dovrebbe essere Renato Paratore e la Federazione italiana ed il CONI hanno già inoltrato la richiesta, che dovrebbe essere una mera formalità. La decisione è arrivata ufficialmente dopo un consulto con il suo medico. Poi lo stesso Molinari ha dato l’annuncio su Instagram.

Queste le parole del golfista azzurro: “Sto cercando di trovare le parole giuste, ma non le trovo. Ho un problema alla schiena che mi ha frenato per buona parte della stagione e che adesso sfortunatamente mi impedisce di rappresentare il mio Paese nella più importante manifestazione sportiva al mondo“.

Conclude così Molinari: “Farò il tifo per tutti gli atleti italiani sperando di poter essere in grado di partecipare alle Olimpiadi in futuro“.

IL POST DI FRANCESCO MOLINARI SU INSTAGRAM

Foto: LaPresse